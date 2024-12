2 dic 2024 12:30

ONLYFANS, JUST BUSINESS - DIETRO FENOMENI COME IL "CALIPPO TOUR", IN CUI DUE STELLINE DELLA PIATTAFORMA HOT OFFRONO FELLATIO "GRATIS", CI SAREBBERO DELLE AGENZIE CHE ORGANIZZANO OGNI ASPETTO, SCEGLIENDO I CLIENTI PER LE "PRESTAZIONI ORALI" DELLE RAGAZZE CHE VENGONO POI PUBBLICATE - TRA LE AGENZIE CE NE SAREBBERO ALCUNE CHE PROVANO AD "ASSUMERE" RAGAZZE MINORENNI - L’AUDIO DI UNO DEI MANAGER SCODELLATO DA "È SEMPRE CARTABIANCA": "PER DARE CREDIBILITA' DOVETE FARLO CON GENTE DI 40 E 50 ANNI. LA SETTIMANA PROSSIMA USCIAMO CON UN VIDEO REALIZZATO CON UN 70ENNE" - L'AFFAIRE FINISCE IN PARLAMENTO