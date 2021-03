ORA SIAMO TRANQUILLI! CASALINO: “BISESSUALE? CREDO DI ESSERE GAY” - IL TAROCCO DI CONTE PARLA DEL SUO FIDANZATO CUBANO JOSÈ CARLOS, BULIMICO DEL TRADING ON LINE, DA CUI FINSE DI PRENDERE LE DISTANZE IN ESTATE APPENA ERA EMERSA LA SEGNALAZIONE ALL'ANTIRICLAGGIO. ORA AMMETTE: “SU DI LUI NON SONO STATO PROPRIO CARINO” - IL POVERO JOSÉ FU COSTRETTO A GARANTIRE AI GIORNALI LA ROTTURA DEFINITIVA MA ERA TUTTA UNA MESSINSCENA PER DEPISTARE LA STAMPA

Elisa Porcelluzzi per ilsussidiario.net

Ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, Rocco Casalino torna a parlare del rapporto con i suoi genitori ma anche di quello con la sua sessualità. La conduttrice ricorda di storie avute con donne prima di dichiararsi gay – oggi sarebbe legato a Josè Carlos Alvarez Aguila – così gli chiede se possa definirsi bisessuale. Casalino però nega: “Bisessuale? L’ho fatto per un tempo ma credo di essere gay.

Secondo me si può essere etero e avere esperienze con gli uomini e viceversa. Uno dentro di se secondo me la prova la sua identità, non c’è davvero tutta questa confusione.” Ad oggi, Casalino ammette di non essere ancora riuscito ad accettarsi: “Accettarmi? Secondo me non l’ho fatto ancora, nel mio caso è molto complicato.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Rocco Casalino, ex portavoce di Giuseppe Conte, è ancora legato a Josè Carlos Alvarez Aguila. “Io e Josè andiamo verso i 7 anni insieme. Abbiamo alti e bassi, come penso sia normale. Quando ho scritto il libro “Il portavoce” stavamo vivendo un momento bassissimo e quindi su di lui non sono stato proprio carino. In realtà, è una persona importante nella mia vita e ora stiamo molto bene insieme. Mi sta molto vicino ed è nei momenti difficili che vedi veramente le persone che ti vogliono bene”, ha detto Casalino qualche settimana fa ospite a Verissimo.

Lo scorso luglio, infatti, il quotidiano La Verità aveva svelato che Aguila era stato segnalato dall’Antiriciclaggio per alcune operazioni di trading online da alcune migliaia di euro, con flussi di denaro ritenuti sospetti, gettando ombre sulla sua relazione con Casalino. Il conto corrente intestato al fidanzato del portavoce del premier, scriveva il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, aveva registrato movimenti per circa 150mila euro, nonostante fosse “alimentato” solo dal sussidio di disoccupazione e da “modesti bonifici senza causale provenienti dal compagno”.

Rocco Casalino: la crisi con il fidanzato cubano

Al Corriere della Sera, Rocco Casalino aveva spiegato che durante il lockdown il fidanzato Josè Carlos Alvarez Aguila si era iscritto a un corso per trading: “Josè è stato adescato, è vittima di ludopatia. Basta vedere i versamenti compulsivi che ha fatto. Si è giocato 18 mila euro in due mesi. Questi siti online sono pericolosi, molti ci cascano”, rivelando che la loro relazione era in crisi da tempo e che si stavano lasciando. Qualche mese dopo, a settembre 2020 Rocco Casalino e il fidanzato, più giovani di 18 anni, sono stati paparazzati dal settimanale Chi in Salento.

Il portale Dagospia, inoltre, aveva riportato ulteriori dettagli: “Ieri sera i due sono stati avvistati sul turbolento volo Brindisi-Roma, funestato dal maltempo e atterrato alle 20.30 a Fiumicino. All’arrivo si sono scambiati baci ed effusioni come due scolaretti in preda agli ormoni”.

