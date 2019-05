ORA È UFFICIALE: PIERLUIGI DIACO TORNA SU RAIUNO DAL 17 GIUGNO ALLE 14 CON UN PROGRAMMA QUOTIDIANO DAL TITOLO “IO E TE”, DI CUI SARÀ CONDUTTORE E AUTORE – CON LUI CI SARANNO SANDRA MILO E VALERIA GRACI – TRATTATIVE ANCORA IN CORSO PER LE EDIZIONI ESTIVE DI "UNOMATTINA" E "VITA IN DIRETTA"...

Da www.tvblog.it

pierluigi diaco

Proprio oggi sono stati rotti gli indugi e inizia finalmente a prendere forma il palinsesto estivo della prima rete della televisione pubblica. Teresa De Santis e Fabrizio Salini, dopo alcuni incontri delle ultime ore, hanno dato il via a quella che sarà l'estate televisiva della prima rete della televisione pubblica.

Il primo programma che andrà a posizionarsi nella prima parte del pomeriggio di Rai1 sarà "Io e te", trasmissione declinata sui sentimenti e di cui vi abbiamo già raccontato qualcosa qualche settimana fa. Il programma sarà condotto da una vecchia conoscenza del pubblico di Rai1, Pierluigi Diaco, già conduttore nell'estate del 2009, all'epoca della direzione di Mauro Mazza di Unomattina estate, che all'epoca lo vedeva a fianco di Georgia Luzi.

Sandra Milo

La trasmissione andrà in onda tutti i giorni a partire dalle ore 14 in diretta e farà da apri pista al pomeriggio estivo della Rete 1. Accanto a Pierluigi ci saranno Sandra Milo e Valeria Graci sue compagne di viaggio. Al termine di Io e te andranno in onda le repliche del Paradiso delle signore, quindi la linea passerà alla Vita in diretta estate.

VALENTINA BISTI

Se per Io e te oggi c'è stato il via definitivo, per quel che riguarda le conduzioni di Unomattina estate e Vita in diretta estate sono in corso ancora alcune discussioni. Certe alla conduzione sono rispettivamente Valentina Bisti, per altro a carico del Tg1 e Lisa Marzoli, staccata dal Tg2. Si devono ancora scegliere i componenti maschili delle due coppie. Al momento rimangono in pole position Roberto Poletti per il programma del mattino e Beppe Convertini per quello del pomeriggio. Nelle prossime ore o nei prossimi giorni dovrebbe essere sciolta la prognosi anche su questo.

pierluigi diaco pierluigi diaco rtl 102.5 pierluigi diaco