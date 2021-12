ORA A VIALE MAZZINI MANCA SOLO LA FASCIA GIBAUD - LA NUOVA RAI SECONDO FUORTES DIVISA IN GENERI: IL DAY TIME AFFIDATO ALLE CURE DI ANTONIO DI BELLA; IL PRIME TIME A COLETTA; CINEMA E SERIE TV A DI PACE; ZAPPI AI DOCUMENTARI; CAPPARELLI AL DIGITALE E RAIPLAY; AMMIRATI ALLA FICTION, CALANDRELLI ALLA CULTURA; MILANO A RAI KIDS - GIA' NOMINATI DE STEFANO ALLO SPORT E ORFEO CHE SE LA VEDRA' CON I VESPA E I RANUCCI…

carlo fuortes

DAGONEWS

Fatti i direttori dei Telegiornali, Carlo Fuortes giovedì scodellerà al Cda in trasferta a Milano la nuova organizzazione del carrozzone Rai che prevede l’istituzione dei ‘’superdirettori di genere’’. Ecco i nomi. Come annunciato, Stefano Coletta (quota Pd-M5s) si farà carico del Prime Time. L'attuale corrispondente da New York Antonio Di Bella (quota Pd) andrà a dirigere il Day Time (da “Uno Mattina” a “La vita in diretta”).

alessandra de stefano yuri chechi

Francesco Di Pace (quota se stesso) curerà le Serie tv e cinema. Fuori Duilio Giammaria, sarà Fabrizio Zappi (quota centrodestra) a guidare la Direzione Documentari. Elena Capparelli al digitale e RaiPlay, mentre Silvia Calandrelli avrà la fascia (Gibaud) della Cultura; Maria Pia Ammirati confermata alla Fiction; Luca Milano a Rai Kids. Già nominati Alessandra De Stefano a RaiSport e Marione Orfeo che se la vedrà – poverino - con i Vespa e i Ranucci come responsabile dell'Approfondimento giornalistico.

giuseppe carboni 2

Aggiunge Repubblica: “Resta a bocca asciutta Giuseppe Carboni, l'ex direttore del Tg1 che ha migliorato gli ascolti ma è stato sacrificato sull'altare di Monica Maggioni, preferita da Palazzo Chigi. Ma forse non per molto: Carboni potrebbe infatti andare a dirigere Radio2 al posto di Paola Marchesini. La quale diventerebbe capo delle Risorse umane al posto di Felice Ventura, diretto invece al vertice dell'ufficio legale”.

silvia calandrelli mario orfeo elena capparelli maria pia ammirati stefano coletta