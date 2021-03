ORIETTA BERTI NO LIMITS! GAFFE EPOCALE DELLA SIGNORA DELLE CONCHIGLIE CHE DA UN’INQUIETANTE STANZA CON LETTO A BALDACCHINO RIVELA I SUOI DESIDERI: “MI PIACEREBBE FARE UN DUETTO CON MADAME, COME CON ERMAL METAL E I NAZISKIN…” - VIDEO

Da "www.liberoquotidiano.it"

ORIETTA BERTI

“Non mi dispiacerebbe fare un duetto con Madame, come con Ermal Meta, ma anche con i Naziskin”. Orietta Berti si è resa protagonista di uno scivolone, o meglio di una gaffe inconsapevole, avendo confuso il nome dei Maneskin, la band rock in gara al Festival di Sanremo 2021, con “Naziskin”. Un lapsus ovviamente in buona fede, che ha fatto il giro del web in pochissimo tempo: è bastato infatti qualche minuto affinché il video diventasse virale su tutti i social e in particolare su Twitter, dove sta letteralmente spopolando.

MANESKIN

Al di là dell’episodio curioso, Orietta Berti nella terza serata della kermesse musicale, quella dedicata alle cover, si è piazzata al secondo posto spiazzando tutti, compresi i bookmaker che finora l’avevano snobbata. Tra l’altro stamattina era intervenuta a Storie Italiane - la trasmissione di Rai1 condotta da Eleonora Daniele - per portare avanti la sua crociata contro l’autotune, del quale si sta facendo largo uso al Festival.

