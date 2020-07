ORMAI IN RAI VALE TUTTO, ANZI VALITUTTI - LA FIGLIA DI VIRA CARBONE, MARZIA VALITUTTI, ESORDISCE IN TV CONDUCENDO SU RAI2 L'ENNESIMO PROGRAMMA SUI MOTORI. STAVOLTA SI TRATTA DI UN ''BRANDED CONTENT'' ('NA MARCHETTA) CHE NON FA CERTO ASCOLTI STELLARI. IL TUTTO IN UN CANALE CHE AVREBBE GIÀ UN SUO ZOCCOLO DURO DI APPROFONDIMENTO SU AUTO E MOTO, CON LA VENTENNALE RUBRICA TG2 MOTORI, ED È IN ARRIVO PURE UN PROGRAMMA DI MAZZOCCHI…

DAGONEWS - Rai2 fra Vroom vroom. Il direttore Ludovico Di Meo non pago di aver messo in palinsesto per l’autunno il programma Stop and Go, condotto da Marco Mazzocchi, dall’inizio di luglio manda in onda Easy Driver racconta. Spin off del programma di Rai1. C’è chi ha notato la scarsa esperienza della conduttrice “figlia d’arte”, chi sottolinea come su Rai2 vada in onda da oltre 20 anni la rubrica Tg2 Motori, condotta da Maria Leitner, con share ampiamente superiori alla media della rete. Non si rischia di inflazionare l’argomento? E poi, non si predica sempre in Rai sull’utilizzo delle risorse interne?

EASY DRIVER RACCONTA SU RAI2, LA CONDUTTRICE MARZIA VALITUTTI È LA FIGLIA DI VIRA CARBONE

Massimo Galanto per www.tvblog.it

In pochi se ne sono accorti (la prima puntata, sabato 20 giugno, è stata vista da 259.000 spettatori per il 2,73%, mentre la seconda ha ottenuto 305.000 spettatori per il 3,23%) ma su Rai2 è iniziato Easy Driver Racconta, il programma dedicato al mondo dell'auto e della mobilità.

Alla conduzione del branded content in 12 puntate, spin off del classico programma Easy Driver, c'è Marzia Valitutti (con la partecipazione di Vincenzo Borgomeo e di Giorgietto Giugiaro). Se faticate ad associare al nome un volto, è più che giustificabile. La bella ragazza bionda, infatti, è praticamente al debutto televisivo, dopo aver avuto piccole esperienze in due film cinematografici, ossia Camminando nel cielo e Torno indietro e cambio vita.

Un particolare non trascurabile è che la Valitutti è la figlia di Vira Carbone, la cui conduzione di Buongiorno benessere (dal 2014) si è consolidata quando l'attuale direttore di Rai2, Ludovico Di Meo, era capostruttura di Rai1.

La Carbone, sposata (in seconde nozze) con l'ex parlamentare Renzo Lusetti, tornerà con Buongiorno Benessere dal 12 settembre su Rai1 (quest'anno in diretta).

Insomma, su Rai1 la mamma, su Rai2 la figlia. Per Rai3 si riesce a far qualcosa?