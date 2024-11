ORMAI LE STECCHE DI CARMEN DI PIETRO SONO UN GENERE LETTERARIO – A “TALE E QUALE SHOW” HA DUETTATO CON UNA INCOLPEVOLE ALBA PARIETTI, IMITANDO LE GEMELLE KESSLER, E HA FRACASSATO LE ORECCHIE AL PUBBLICO IN SALA E A CASA – L’ALBA NAZIONALE, AL TERMINE DELLA PERFORMANCE, HA “MINACCIATO” IL PUBBLICO: “SE NON CI FATE UNA STANDING OVATION LA RIFACCIAMO”. E CARLO CONTI SI È OPPOSTO, CONVINCENDO GLI SPETTATORI AD ALZARSI – VIDEO STRACULT - IL PRECEDENTE CON VALERIA MARINI

“Da-da-um-pa, da-da-um-pa Da-da-um-pa, da-da-um-pa” ?‍? Carmen Di Pietro e Alba Parietti interpretano le Gemelle Kessler a #TaleEQualeShow pic.twitter.com/s2F0GEQGNs — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) November 1, 2024

Estratto dell’articolo di Eleonora di Nonno per www.fanpage.it

carmen di pietro tale e quale show 2

Nella puntata di venerdì 1 novembre di Tale e Quale Show, Carmen Di Pietro e Alba Parietti si sono esibite in coppia nell'imitazione delle Gemelle Kessler. Al termine della performance, Parietti ha "minacciato" il pubblico in sala: "Se non ci fate subito una standing ovation rifacciamo la canzone". […]

Carlo Conti si è opposto, facendo segno agli spettatori di alzarsi per l'ovazione "spontanea". Parietti ha spiegato che per insegnare la coreografia a lei e a Di Pietro è servito il lavoro di quattro persone. La showgirl ha mostrato il passo ma, ancora una volta, il conduttore l'ha scherzosamente fermata: "Non lo rifate".

carmen di pietro alba parietti tale e quale show 2

Carmen Di Pietro è convinta che sia stata la sua esibizione più riuscita. "Alba, vorrei leggerti un messaggio di Marco Masini. ‘Dì alla Parietti che era crescente di un tono e di ritardo di un quarto‘" ha rivelato Giorgio Panarielo. "Ah sì? Marco giuro che me la paghi" è stata la risposta della showgirl.

[…] "Chiedo scusa al pubblico a casa – ha esordito Cristiano Malgioglio nel momento dei giudizi – Ma dove sono le sorelle Lecciso? Loro sì che erano pazzesche". Alba Parietti non si è mostrata irritata: "Lo so che vorresti essere la terza sorella..." Malgioglio, poco dopo, si è fatto spazio in mezzo a loro.

