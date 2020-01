ORNELLA A MOSCA CI RICASCA - LA MUTI INVITATA (E SPESATA) DALLO STILISTA ANTONIO GRIMALDI NON HA RESISTITO ALL'INGAGGIO DELLA RUSSA ULYANA SERGEENKO, CHE L'HA IMBUSTATA IN UNO DEI SUOI ABITI DA BABUSKA SEXY E MANDATA IN PASSERELLA A TRE ORE DI DISTANZA DALLA SFILATA DI GRIMALDI, ASSICURANDOSI TITOLI E QUALCHE FOTO DAI GIORNALI ITALIANI, IGNARI. QUANDO È STATA LA VOLTA DI GRIMALDI, NEANCHE UN RICHIAMO IN PAGINA…

Dagonews

ornella muti sfila per sergeenko

Ops, I did it again. Come nella famosa hit di Britney Spears, Ornella Muti c'è ricascata, e ancora una volta c'è di mezzo la Russia, dove dice sempre che vorrebbe andare a vivere.

ornella muti per antonio grimaldi in russia

Qualche mese dopo la condanna della Cassazione a sei mesi di reclusione e 500 euro di multa per tentata truffa aggravata e falso nei confronti del Teatro Verdi di Pordenone, dove qualche anno fa aveva fatto saltare uno spettacolo dandosi malata per poter partecipare a una cena di gala in Russia con Vladimir Putin, questa volta la signora Francesca Rivelli si è fatta ospitare per cinque notti in due lussuosi alberghi parigini con la figlia Naike da Antonio Grimaldi, stilista in forte ascesa nei paesi del Medio Oriente, con l'impegno di presenziare alla sfilata di lunedì e di accompagnarlo alla cena di gala di chiusura delle collezioni haute couture, questa sera.

ornella muti sfila per sergeenko

Ma l'attrice non ha resistito all'ingaggio della stilista russa Ulyana Sergeenko, che lunedì stesso l'ha imbustata in uno dei suoi abiti da babuska sexy e mandata in passerella a tre ore di distanza dalla sfilata di Grimaldi, assicurandosi titoli e qualche foto dai giornali italiani, ignari. Ornella Muti non aveva firmato un'esclusiva, dunque si è sentita libera di agire a piacimento, cioè con la comprovata mancanza di stile. Per il povero Grimaldi neanche un richiamo, e spese a carico.

ulyana sergeenko antonio grimaldi