HELEN MIRREN IN SALENTO

Helen Mirren, premio Oscar per la generosità. L’attrice britannica […] quando può pensa al suo Salento. Suo perché ormai lo considera casa, dato che da anni possiede una masseria a Tiggiano, insieme con il marito regista Taylor Hackford. […] ha annunciato di regalare biglietti omaggio a ragazzi e famiglie di Tiggiano e Tricase, affinché possano andare al cinema e vederla sul grande schermo nella sua ultima fatica, “Shazam! Furia degli dei” (regia di David F. Sandberg).

[…] “Sono andati tutti esauriti in pochi giorni – dicono dalla community library Spaghetti W-Eastern di Tiggiano – ci saranno bambini che andranno al cinema accompagnati da nonni e genitori”. […]poi per i giovani spettatori è in programma un’altra sorpresa: “Helen Mirren ha voluto regalare, insieme con i biglietti e i gadget, anche una consumazione per ogni spettatore”.

HELEN MIRREN SHAZAM! LA FURIA DEGLI DEI

Non si sa ancora se proprio lei sarà in sala per salutare il pubblico, bisogna solo sperare che non sia impegnata altrove con il lavoro o la promozione del film, perché – è cosa ormai risaputa dai suoi concittadini – appena è libera scappa a Tiggiano, il suo vero buen retiro. […]

