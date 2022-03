ORSINI COME MAURO CORONA! - LA NOTA UFFICIALE DELLA RAI SUL CONTRATTO DEL PROFESSORE DELLA LUISS STRACCIATO PARLA DI “DIREZIONE”. CIOÈ FRANCO DI MARE, CHE RIVESTE IL RUOLO, ANCHE SE PROVVISORIAMENTE (DA GIUGNO LE DIREZIONI DI RETE SCOMPARIRANNO) - NON SFUGGE LA FORMULA, “ORIGINATO SU INIZIATIVA DI CARTABIANCA”, CHE DENOTA UNA PRESA DI DISTANZA DA PARTE DI FUORTES E DI MARE, RISPETTO ALLA SCELTA DELLA BERLINGUER. LA CONDUTTRICE DARÀ BATTAGLIA COME FECE CON MAURO CORONA? QUELLA VOLTA DI MARE DOVETTE ABBASSARE IL CAPINO E RIPRENDERSI LO SCRITTORE NEL PROGRAMMA. CHE FARÀ BIANCHINA?

orsini cartabianca

Marco Zonetti per www.vigilanzatv.it

Mentre il caso di Alessandro Orsini, professore di Sociologia del Terrorismo Internazionale contrattualizzato a #Cartabianca su Rai3 con il compenso di 2000 euro a puntata per sei puntate, sta offuscando per fragore mediatico perfino la guerra in Ucraina, ecco che dal vertice Rai, ovvero Carlo Fuortes, accusato di non aver preso posizione mentre infuriava la polemica, arriva la reazione in risposta al putiferio mediatico e istituzionale.

bianca berlinguer mauro corona

Una nota di Viale Mazzini informa infatti che "La Direzione di Rai 3, d'intesa con l'amministratore delegato della Rai, ha ritenuto opportuno non dar seguito al contratto originato su iniziativa del programma #Cartabianca che prevedeva un compenso per la presenza del professor Alessandro Orsini nella trasmissione".

il servizio di striscia su franco di mare 4

Per direzione di Rai3 s'intende Franco Di Mare, che però al momento riveste ancora provvisoriamente il ruolo visto che dal prossimo giugno le direzioni di rete di fatto scompariranno sostituite da quelle di genere, e il programma condotto da Bianca Berlinguer finirà sotto l'egida di Mario Orfeo, responsabile dell'Approfondimento.

alessandro orsini 8

Riguardo al discusso contratto, non sfugge quella non esattamente sibillina formula "originato su iniziativa di #Cartabianca", che denota una presa di distanza da parte di Di Mare e di Fuortes rispetto alla scelta della conduttrice di contrattualizzare Orsini. Berlinguer darà battaglia come quando Di Mare rimosse Mauro Corona, che poi obtorto collo il direttore di Rai3 dovette tuttavia riprendersi nel programma piegandosi al volere dell'influente conduttrice? Staremo a vedere.

ABBRACCIO TRA MAURO CORONA E BIANCA BERLINGUER

alessandro orsini alessandro orsini 7

FRANCO DI MARE FRONTIERE bianca berlinguer e mauro corona 1 FRANCO DI MARE A UNOMATTINA il servizio di striscia su franco di mare 5 mauro corona ospite di bianca berlinguer 7 franco di mare franco di mare corona berlinguer 18