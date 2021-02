GLI OSCAR DEI GIUSTI – ALLEGRI. ARRIVANO LE PRIME NOMINATION: “NOTTURNO” DI GIANFRANCO ROSI, PRODOTTO DA RAI CINEMA, È NELLA PRIMA LARGA ROSA DI NOMINATI PER L’OSCAR COME MIGLIOR DOCUMENTARIO. E PER NOSTRA GIOIA C’È UN ALTRO FILM MEZZO ITALIANO, “I CACCIATORI DI TARTUFI”, PRODOTTO DAL NOSTRO LUCA GUADAGNINO. TUTTI A CACCIA DI TARTUFI NELLE LANGHE… – NELLA ROSA DEI MIGLIOR FILM STRANIERI, INVECE, C’È IL FRANCESE CON REGISTA ITALIANO “DEUX” DI FILIPPO MENEGHETTI – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Allegri. Arrivano le prime nominations agli Oscar 2021. “Notturno” di Gianfranco Rosi, prodotto da Rai Cinema è entrato nella prima larga rosa di nominati per l’Oscar come Miglior Documentario.

E per nostra gioia c’è un altro film mezzo italiano, “The Truffle Hunters”/”I cacciatori di tartufi”, diretto da Michael Dweck, Gregory Kershaw e prodotto dal nostro Luca Guadagnino. Tutti a caccia di tartufi nelle Langhe.

Se la vedranno col potente “Time” (lo trovate su Amazon), con l’altrettanto potente rumeno “Collective” di Alexander Nanau, con “76 Days” di Hao Wu, Weixi Chen e “Anonimo”, sui primi giorni della pandemia, “Boys State” di Jesse Moss and Amanda McBaine, “All In: The Fight for Democracy” di Liz Garbus and Lisa Cortés, “Welcome to Cechnya” di David France sulle purghe anti-gay in cecenia e “Cri Camp” di James Lebrecht e Nicole Newnham, prodotto addirittura da Obama.

Nessuna nomination a due maestri del documentario come Frederick Wiseman e Werner Herzog. Fra i documentari corti vedo che c’è pure “Che cosa farebbe Sophia Loren?” , che potete vedere su Netflix.

Nella rosa dei miglior film stranieri, invece, non c’è “Notturno” (peccato…), e neanche “La vita davanti a sé” di Edoardo Ponti con Sophia Loren, candidato sia ai Golden Globe che al Critic’s Choice, ma c’è il francese con regista italiano “Deux” di Filippo Meneghetti.

Tra i concorrenti vedo che ci sono il guatemalteco “La Llorona”, il bosniaco “Quo vadis, Aida?” di Jasmila Zbanic, già visto a Venezia, il cileno “The Mole Agent” di Maite Alberdi, il ceco “Charlatan” di Agnieszka Holland, l’hongkonghese “Better Days” di Kwok Cheung Tsang, l’iraniano “Sun Children” di Majid Majidi, visto a Venezia, l’ivoriano “La nuit des Rois” di Philippe Lacôte, già visto a Venezia, il norvegese “Un altro giro” di Thomas Vinterberg, visto a Roma, il russo “Dear comrades” di Andrei Konchalovsky, visto a Venezia. Tra le nomination italiane ci sarebbe anche il trucco e il parrucco di “Pinocchio” di Matteo Garrone, e la canzone di “La vita davanti a sé” cantata da Laura Pausini. Si segnala che non c’è nessun film Marvel in concorso.

