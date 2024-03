GLI OSCAR DEI GIUSTI - TUTTO COME PREVISTO. NON È CHE HA BRILLATO PROPRIO DI FANTASIA QUESTO OSCAR 2024. MOLTO BIANCO, MOLTO EUROPEO, MOLTO MASCHILE - “OPPENHEIMER” TRIONFA CON 7 PREMI, “POOR THINGS” VINCE 4 STATUETTE. “KILLERS OF THE FLOWER MOON”, SCORSESE NON HA VINTO NIENTE. “BARBIE”, IL FILM DELL’ANNO, SOLO LA MIGLIOR CANZONE ORIGINALE - “LA ZONA D’INTERESSE” BATTE "IO CAPITANO" PER MIGLIOR FILM STRANIERO - L'UNICA SORPRESA È LA MIGLIORE SCENEGGIATURA NON ORIGINALE A “AMERICAN FICTION” - IL VIDEO DI GODZILLA CHE RITIRA LA STATUETTA…

Marco Giusti per Dagospia

Tutto come previsto. Non è che ha brillato proprio di fantasia questo Oscar 2024. Molto bianco, molto europeo, molto maschile. Presentato in maniera non così divertente da Jimmy Kimmel, che si scusa subito per l’esclusione di “Barbie”, il film dell’anno, da molte categorie anticipando così il fatto che non vincerà niente o quasi, solo la miglior canzone originale di Billie Ellish (al suo secondo Oscar a 22 anni!).

Infatti “Oppenheimer” dell’inglese Christopher Nolan trionfa con 7 premi, miglior film, miglior regia, miglior protagonista maschile, l’irlandese Cillian Murphy (“Sono un uomo irlandese molto orgoglioso di esserlo”), miglior non protagonista, Robert Downey Jr, miglior musica, il geniale Ludwig Göransson, miglior montaggio, miglior fotografia. “Poor Things” del greco Yorgos Lanthimos 4 Oscar, tre tecnici, costumi, scenografia, trucco, e uno per la miglior attrice, Emma Stone.

Va bene così, Emma Stone è bravissima, piange sul palco, dedica il premio a tutte le altre ragazze in gara con lei, ma vi ricordo solo che è la 77° attrice bianca che vince l’Oscar e che l’ha vinto due volte. La nativa Lily Gladstone, protagonista di “Killers of the Flower Moon”, avrebbe fatto la differenza. Lo sappiamo tutti. Ma il film di Martin Scorsese non ha vinto niente e, ammettiamolo, non era tra i suoi capolavori. “La zona d’interesse” dell’inglese Jonathan Glazer vince sia per il suono sia per come miglior film straniero, esattamente come avevano previsto tutti. Era difficile da battere.

E’ un grande film, che celebra un autore di grande talento non sempre amato dal pubblico e dalla critica, Ricordo ancora quando venne fischiato a Venezia il suo capolavoro, “Under the Skin”. “Io capitano” di Matteo Garrone non vince nulla. Ma è stato un miracolo già arrivare in cinquina. “Anatomia di una caduta” della francese Justine Triet vince per la migliore sceneggiatura originale. Il solo premio che ottiene dopo una stagione dove ha dominato ovunque.

Unico premio non proprio così scontato è quello alla migliore sceneggiatura non originale a “American Fiction”, opera prima di Cord Jefferson, sceneggiatore e regista della serie innovativa ”Watchmen”. E’ un film notevole, estremamente sofisticato e intelligente. Forse per questo non lo hanno fatto uscire in sala da noi, ma lo hanno distribuito direttamente su Amazon prime. Lo ricuperate facilmente. E’ anche l’unico film o quasi di cultura afro-americana arrivato agli Oscar in una serata, ripeto, molto bianca e molto europea.

A differenza degli ultimi anni non c’erano film forti diretti da registi neri. Certo, Da’Vine Yoy Randolph ha vinto il premio come non protagonista nel ruolo della cameriera nera di buon cuore in “The Holdovers” di Alexander Payne. Se lo merita, ha pianto tutto il tempo, prima in platea poi sul palco. Ha detto, umilissima, “Vi ringrazio di avermi vista”, ricordando quanto siano trasparenti per la nostra società certe persone. Ha pianto anche Paul Giamatti. “Il ragazzo e l’airone” di Hayao Miyazaki ha vinto l’Oscar per il miglior lungometraggio di animazione, ma il vecchio maestro non è venuto.

Il Giappone trionfa anche col premio per i migliori effetti speciali al bellissimo “Godzilla Minus One” di Takashi Yamazaki. Per il Giappone è un riconoscimento importante. Dopo mezzo secolo di Godzilla e nell’anno del trionfo di “Oppenheimer”. Non scordiamo che il vecchio Godzilla nasce proprio dall’esplosione della bomba atomica americana a Hiroshima. Le guerre, anche quelle tutte europee, ce le ricordano oltre a Cillian Murphy sul palco parlando di “Oppenheimer”, anche l’Oscar al miglior documentario, “20 giorni a Mariupol, l’Oscar al miglior corto animato, “War Is Over”, su musiche di John Lennon e Yoko Ono, Jonathan Glazer quando sale sul palco per prendere il premio, Mark Ruffalo che prima di entrare in sala lancia un messaggio per il cessate il fuoco sulla Palestina.

