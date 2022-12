OSHO PER OSHO – FEDERICO PALMAROLI, L'AUTORE ROMANO DE “LE PIÙ BELLE FRASI DI OSHO”, RACCONTA L'ULTIMO ANNO DI POLITICA CON LE SUE VIGNETTE NEL LIBRO “COME DICE COSO” – DA DRAGHI CHE LASCIA IL SENATO ED ESCLAMA: “MA ANNATEVENE TUTTI AFFANCULO VA”, ALLA MELONI CHE, INCONTRANDO AL SISI, DICE: “PENSA CHE A ROMA ABITAVO VICINO A PIRAMIDE”, FINO A BIDEN CHE, RIVOLTO A PUTIN, ESCLAMA: “TOTTI E ILARY SE STANNO A LASCIA’ E QUESTO STA A PENSA’ ALLA GUERRA”

Da “Libero quotidiano”

Dici Osho e viene in mente lui, il "falso", che si palesa attraverso le vignette delle quali non si può fare a meno di leggere e, di conseguenza, ridere. Ora, dopo la pubblicazione di "Vedi de fa poco 'o spiritoso" (Rizzoli, 2020) e "Carcola che ve sfonno" (Rizzoli, 2021), l'autore de "Le più belle frasi di Osho" ha racchiuso tanto buonumore in un altro libro: s'intitola "Come dice coso Un anno di satira" (Rizzoli) che è nelle librerie dallo scorso 29 novembre, praticamente da tre giorni.

Si tratta di un diario di viaggio dell'anno appena trascorso, un compendio di battute folgoranti, un manuale per capire la società contemporanea e per leggere tra le pieghe di una politica che sembra sempre più lontana dalla gente. Eccolo il nuovo lavoro di Federico Palmaroli, classe 1973, formazione umanistica e un interesse smodato per la tradizione popolare romana fin da adolescente che non poco lo aiuterà nella sua arte, una passione per il Futurismo.

La sua nuova "creatura" è nata per dispensare buonumore, per farci ridere di fatti e personaggi che, ad essere sinceri, ci hanno anche fatto irritare nei mesi passati. L'abilità dell'autore, sappiamo, non sta solo nella ricerca della battuta, mai banale, sempre felice e penetrante, ma anche nella scelta delle immagini e delle situazioni su cui innestare l'efficacia della battuta e costruire la risata, a volte amara per la sua verità pungente. Qualità che non sono sfuggite a quanti, negli anni, si sono imbattuti sui social con le sue strepitose freddure visive, che ritrova nelle pagine del libro (un assaggio si trova nelle immagini sottostanti), ordinate in senso cronologico, in un crescendo umoristico irrefrenabile.

C'è da dire che gli spunti non mancano: basta dare uno sguardo al panorama politico italiano e internazionale di questi tempi. Si potrebbe dunque dire che Palmaroli abbia gioco facile nel cogliere tutte le contraddizioni, le scempiaggini, le bizzarrie di una politica "astratta", ma di certo farlo non è alla portata di tutti. Soltanto lui riesce a cogliere la voce della piazza offrendoci una sintesi definitiva della realtà che spesso ci delude e che lui trasforma in risata facendoci dimenticare per un attimo di tutti i guai.

