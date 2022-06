OTTANTA VOGLIA DI ROCK! - PAUL MCCARTNEY SI SCATENA SUL PALCO DI GLASTONBURY, ESIBENDOSI CON BRUCE SPRINGSTEEN, DAVE GROHL E PERSINO IN UN "DUETTO VIRTUALE" CON JOHN LENNON - A 80 ANNI APPENA COMPIUTI, "SIR PAUL" DIVENTA L'HEADLINER PIÙ ANZIANO DELLA STORIA DEL FESTIVAL - DURANTE IL CONCERTO "MACCA" HA ANCHE COLTO L'OCCASIONE PER SVENTOLARE UNA BANDIERA UCRAINA E MOSTRARE UN VIDEO CON IL VOLTO DI JOHNNY DEPP… - VIDEO

L. Don. per “La Stampa”

«Trionfale»! È questo uno dei tanti commenti usati dalla stampa anglosassone per sottolineare il successo dello show di Paul McCartney sul Pyramid Stage del festival di Glastonbury di sabato sera. A 80 suonati, l'headliner più anziano della storia di Glansto, in un solo concerto è riuscito a creare uno show nello show.

paul mccartney e il duetto virtuale con john lennon a glastonbury 3

Nel volgere di poco più di un'ora ha portato sul palco Dave Grohl dei Foo Fighters con il quale ha cantato Please please me, I saw her standing there e Band on the run degli Wings (la prima esibizione pubblica di Dave dalla morte del suo batterista Taylor Hawkins), Bruce Springsteen per una storica versione di Glory Days e I wanna be your man senza parlare del duetto virtuale con John Lennon.

paul mccartney sventola la bandiera ucraina a glastonbury 2

Su I' ve got a feeling Paul McCartney ha fatto commuovere i fan di Glastonbury poiché sullo schermo alle spalle del palco sono passate le immagini tratte dal docu-film di Peter Jackson, The Beatles: Get back e gli applausi hanno quasi coperto la canzone.

Ma non è tutto poiché da super star assoluta qual è, Paul si è tolto la soddisfazione di dire la sua anche sulla guerra in corso. A un certo punto, dal backstage un assistente ha portato al protagonista la bandiera dell'Ucraina che Paul ha sventolato davanti a un tripudio di folla. Un'immagine che ha fatto il giro del mondo ed è servita per sottolineare l'ingiustizia della guerra in corso.

paul mccartney mostra il video di johnny depp a glastonbury

Ancora, prima di terminare il suo spettacolo, McCartney ha mostrato un video con il volto di Johny Depp schierandosi palesemente dalla parte dell'attore che ha appena vinto la causa intentatagli dalla moglie Amber Heard e lo vedeva imputato per maltrattamenti.

