Cecilia Bressanelli per “La Lettura - Corriere della Sera”

I finali delle serie più amate della tv americana hanno spesso diviso i fan. Gli spettatori de I Soprano (Hbo, 1999-2007) hanno accolto - alcuni con entusiasmo, altri con delusione - quello stacco sul nero che ha chiuso, o forse sospeso, la storia del boss Tony. Quelli di Lost (Abc, 2004-2010), spartiti tra chi gridava al capolavoro e chi al disastro, hanno a lungo dibattuto sull'ultima scena, con i sopravvissuti del volo Oceanic 815 e gli altri protagonisti riuniti in una chiesa prima di «andare oltre».

E così via, tra serie che sono riuscite a raggiungere la conclusione che gli autori avevano pensato e show cancellati e chiusi in fretta e furia. Un finale sembra però avere deluso tutti in egual modo: quello di Dexter (2006-2013), considerato non all'altezza della complessità del personaggio e della qualità della serie, o almeno delle sue prime cinque stagioni.

Alla fine dell'ottava, il metodico analista della polizia di Miami e serial killer con un codice morale (uccide solo altri assassini) interpretato da Michael C. Hall sembrava morire in un uragano in cui si era gettato con la sua barca. Ma poi, mentre tutti lo credevano morto, si scopriva che era finito a fare il taglialegna tra le montagne.

Quando si tratta di serie tv sappiamo che la parola «fine» può non valere per sempre. E allora non c'è da stupirsi (specie in un anno costellato di promessi ritorni anche sul fronte cinematografico, da Ghostbuster a Top Gun ) se tra i prodotti televisivi in lavorazione nel 2021 si vede apparire il titolo di Dexter .

Dieci nuovi episodi voluti da Showtime (il network per cui la serie era nata 15 anni fa) e previsti per l'autunno, che coinvolgono non solo l'attore principale ma anche lo showrunner delle prime quattro stagioni, Clyde Phillips, che a «The Hollywood Reporter» ha confidato: «Non sarà la nona stagione... È l'opportunità di scrivere un secondo finale».

Molti titoli nel prossimo futuro - ritardi dovuti al Covid-19 permettendo - riporteranno in tv e, soprattutto, sulle piattaforme di streaming storie seriali che pensavamo concluse da tempo. Accompagnate da schiere di appassionati che nell'attesa riguardano le vecchie puntate disponibili nei vasti cataloghi digitali in continuo aggiornamento, tra novità e ritorni.

Due settimane fa, Hbo Max - il servizio di streaming di WarnerMedia - ha confermato l'arrivo di un nuovo capitolo di Sex and the City . Le prime 6 stagioni (1998-2004), i due film sequel e la serie prequel non sono bastati. La serie Hbo creata da Darren Star avrà dieci nuovi episodi intitolati And Just Like That In primavera Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis torneranno sul set a New York dove (per un milione di dollari a episodio ciascuna, come riporta «Variety») indosseranno di nuovo i lussuosi panni di Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes e Charlotte York, ora cinquantenni. Con loro non ci sarà Kim Cattrall, il quarto pilastro del gruppo, Samantha Jones, che ha rifiutato l'offerta.

Come Dexter , il nuovo capitolo di Sex and the City rientra nella categoria, sempre più affollata, dei revival . Anni dopo la fine della messa in onda, una serie viene fatta «rivivere» in nuovi episodi interpretati dal cast originale. Un'operazione che asseconda la domanda del pubblico (che vuole sapere che fine abbiano fatto i personaggi), talvolta vissuta come una seconda occasione dagli autori che magari, per traversie produttive di vario genere, non erano riusciti a realizzare il finale che avevano immaginato; ma che solo in rari casi ( Twin Peaks. Il ritorno ) si rivelano all'altezza delle aspettative.

Per I Soprano , il creatore David Chase ha voluto un film prequel: The Many Saints of Newark (l'uscita è stata rimandata all'autunno 2021) , dove la versione giovane di Tony, interpretato nella serie da James Gandolfini (1961-2013), sarà affidata al figlio dell'attore, Michael. Ma uno show di successo può tornare in diverse forme (gli spin-off creati attorno a personaggi secondari richiederebbero un discorso a parte). E, di fatto, non finire mai.

Dopo un 2020 che ha visto, tra gli altri, un nuovo Perry Mason (Hbo, in Italia su Sky) e un nuovo Club delle babysitter (Netflix), si parla quindi di una riedizione della vampiresca True Blood (Hbo, 2009-2014). Mentre a novembre sono iniziate a New York le riprese del nuovissimo Gossip Girl per Hbo Max.

Due reboot («riavvii»): gli show vengono rilanciati e riscritti con nuovi protagonisti. E così Gossip Girl introdurrà un nuovo gruppo di liceali dell'élite dell'Upper East Side di Manhattan, più interculturale e inclusivo dell'originale (Cw, 2007-2012), ora alle prese con i social media. Il 21 gennaio su Cw ha debuttato Walker che, vent' anni dopo la conclusione, presenta in una nuova veste il Walker, Texas Ranger di Chuck Norris (Cbs, 1993-2001).

Mentre Paramount Tv e Anonymous Content sono pronti a realizzare una nuova La casa nella prateria (Nbc, 1974-1983). Sempre su Hbo Max sta per tornare anche la sitcom simbolo degli anni Novanta, Friends (Nbc, 1994-2004) . Dopo anni di ipotesi su un possibile revival, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer non torneranno nei ruoli di Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler e Ross, ma si ritroveranno nello studio 24 della Warner Bros. a Burbank, dove la sitcom è stata girata, per una speciale reunion.

Un appuntamento, quello della reunion del cast, a cui molte serie del passato non si sono sottratte e che di recente ha visto confrontarsi anche gli interpreti di Willy, il principe di Bel-Air , altra sitcom di casa Nbc. Da luglio, il gruppo NbcUniversal ha un suo servizio di streaming, Peacock (come Hbo Max non è disponibile in Italia), per cui sta realizzando una serie di contenuti originali tra cui non mancano revival ( Bayside School , Punky Brewster ) e reboot .

Uno di questi riguarda proprio la serie che tra il 1990 e il 1996 aveva lanciato Will Smith, ora produttore esecutivo di Bel-Air . Il nuovo progetto si ispira a un video di 4 minuti realizzato nel 2019 da Morgan Cooper e trasformerà la sitcom in una serie drammatica che seguirà, come l'originale, il trasferimento di Willy dai sobborghi di Filadelfia alla casa dello zio Phil in California. Torniamo alle «seconde occasioni».

Lo showrunner Clyde Phillips aveva salutato Dexter nel 2009 alla fine della quarta stagione, quando lo show era all'apice del successo. Voleva lasciare la California dove lavorava alla serie per tornare dalla famiglia sulla East Coast. «Congedarmi da Dexter è stata la decisione professionale più difficile che io abbia mai preso. Tornare a lavorarci, la più semplice». La scrittura è avvenuta in segreto a cavallo della prima ondata della pandemia, e ora si preparano le riprese. Non si sa quasi nulla, se non che i nuovi episodi non saranno ambientati a Miami e che si tratta di una limited series : la storia si esaurirà nei dieci episodi e in programma non ce ne sono altri, parola di Phillips.

«È un'opportunità per sistemare le cose». Anche se questo non significa che quanto accaduto nelle 8 stagioni verrà cancellato. Si ripartirà proprio da lì. Nel 2013, dopo il «primo» finale, Phillips aveva raccontato quello che lui aveva immaginato anni prima. Dexter Morgan sta per essere giustiziato per i suoi crimini e nella galleria appaiono le persone che ha ucciso o che sono morte per causa sua. Sarà questo il nuovo finale? L'autore non si sbilancia. Intanto anche questa storia continua.

