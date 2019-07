PALINSESTI SOVRANISTI - ''UNOMATTINA'' SI ALLUNGA CON IL DUO BISTI-POLETTI E TOGLIE MEZZORA ALLA ISOARDI IN CRISI DI ASCOLTI - LA FIALDINI SOSTITUITA A 'LA VITA IN DIRETTA' DALLA CUCCARINI (CON MATANO) SI PRENDE IL POSTO DOMENICALE DELLA PARODI, DOVE L'ASTICELLA È BASSA: DOPO 'DOMENICA IN' C'ERA IL CROLLO - FIORELLO IN ACCESS, DIACO NOTTURNO

1. RIVOLUZIONE PALINSESTI RAI, TRIONFA IL SOVRANISMO

Michela Tamburrino per ''la Stampa''

roberto poletti valentina bisti unomattina estate

I ritocchi dell' ultima ora sono frenetici. Si lima, si perfeziona anche se l' imprinting è già dato. La vittoria sovranista sui programmi Rai si evince da volti e titoli, da rimpasti, da cadute e risalite. Il sacco della Rai, come qualcuno dice tra i denti a pochi giorni dalla presentazione dei palinsesti agli inserzionisti ha una firma ben precisa, la Lega. Ai Cinque Stelle solo le briciole, i posti lasciati sguarniti, gli avanzi già smangiucchiati.

convertini marzoli la vita in diretta estate

Per le anticipazioni dei palinsesti autunnali è bene partire da Unomattina con il duo Valentina Bisti-Roberto Poletti, lei austera lui piacione, che si allungherà all' inverno. A Linea Verde, si capitola dopo aver combattuto per salvare la prima scelta, l' ex deputata Nunzia De Girolamo. Troppi niet così ci si è risolti per Beppe Convertini, in auge dopo la conduzione de La vita in diretta estate e Ingrid Muccitelli.

teresa de santis

Per Franco Di Mare, in quota pentastellata che già pregustava la vicedirezione di Rai1, si apre invece la porta di servizio di una seconda serata: andrà a prendere il posto lasciato vacante da Fabio Fazio traslocato a Rai2. Il programma dell' ex storico conduttore di Unomattina sarà ancorata a i reportage, di cui lui è un esperto, sulla falsa riga di Petrolio. E a proposito di Petrolio, via il conduttore, Duilio Gianmaria che trasloca da Rai1 a Rai2.

Sono bastati pochi tweet ma strategici per fare di Lorella Cuccarini la nuova star della tv e la più amata dei sovranisti, tutti dimentichi dell' opaca prova che diede in una passata stagione di Domenica in: per lei, oltre a La vita in diretta da settembre, in conduzione condivisa con Alberto Matano (in quota grillina ma con simpatie più ampie), questa estate si prevede la prova generale in conduzione con quattro prime serate speciali di Linea Verde, chiamate Grand Tour, in onda ad agosto con la fianco Angelo Mellone, molto stimato dal fronte sovranista.

fialdini timperi

Tra i grandi ritorni ecco Monica Setta che all' interno di Unomattina, (trasmissione che sarà allungata di mezz' ora rubando spazio alla Prova del cuoco di Elisa Isoardi in difficoltà di ascolti) si ricaverà uno spazio quotidiano di dieci minuti, una rubrica a sua discrezione. Considerato che Rai1 punta su di lei, il sabato e la domenica mattina condurrà anche Unomattina in famiglia, assieme a Tiberio Timperi.

Il sabato in seconda serata, torna Pierluigi Diaco con Io e te di notte, versione nottambula del programma estivo.

E se Di Mare andrà ad occupare la fascia notturna del lunedì lasciata libera da Fazio, la domenica sera si è optato per la fiction, A un passo dal cielo, con Daniele Liotti e si va sul sicuro anche se in termini di costi il risparmio non si ottiene, anzi. La più penalizzata? Antonella Clerici. Via tutti i programmi, per lei solo due pomeriggi e una serata dello Zecchino d' oro.

pierluigi diaco valeria graci io e te

Altra sorte per Francesca Fialdini che conquista uno show tutto suo di attualità e storie nella domenica pomeriggio. Per il resto, Fiorello volto di RaiPlay e da novembre con uno show su Raiuno di 15 minuti in access time, prima de I soliti ignoti. Mara Venier ancora regina della domenica ma in più, da dicembre, le arriva una prima serata su Rai1, un people show incentrato sugli incontri tra le persone. Nuovo show anche per Gigi D' Alessio con Vanessa Incontrada a novembre. Per quanto riguarda il tormentone toto-Sanremo, in pole position sempre Amadeus molto amato dalla direzione di rete mentre si affaccia un Alessandro Cattelan agguerritissimo.

RAI 1, FRANCESCA FIALDINI VERSO LA DOMENICA POMERIGGIO

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

I palinsesti Rai per la prossima stagione tv 2019/2020, che saranno ufficialmente presentati martedì 9 luglio a Milano, sono più o meno definiti, ma non definitivi. A Viale Mazzini è in atto un vero e proprio ‘terremoto’ sul fronte conduzioni (ieri vi abbiamo annunciato delle novità su Monica Setta), che ad oggi porta Francesca Fialdini nella seconda parte della domenica pomeriggio di Rai 1.

La conduttrice di Massa, rimasta orfana de La Vita in Diretta (al suo posto, come noto, ci sarà Lorella Cuccarini), viene ricollocata dalla direttrice Teresa De Santis nel dì di festa, in virtù della decisione di Mara Venier di non allungare Domenica In. I vertici Rai avevano infatti chiesto alla ’signora della domenica’ di coprire tutto il pomeriggio festivo, dalle 14.00 alle 18.45, ma Mara – come auspicabile – ha deciso di mantenere la chiusura alle 17.30.

Qui si inserisce il nuovo impegno della Fialdini, nello spazio ricoperto nella scorsa stagione da Cristina Parodi con La Prima Volta. Tra le due conduttrici, dunque, si consuma un secondo avvicendamento dopo quello di due anni fa, quando Francesca subentrò alla signora Gori nella conduzione de La Vita in Diretta con Marco Liorni.

Il nuovo programma di storie e approfondimento, del quale non si conoscono ancora i dettagli, potrebbe chiamarsi – come riporta Il Secolo XIX – A Ruota Libera (qui le ultime sul competitor Domenica Live).