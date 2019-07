PALINSESTI SOVRANISTI! - LA RAI DEL 2019/20: PROMOSSI, CONFERMATI E GRANDI ESCLUSI DEL PRIMO VERO ANNO GIALLOVERDE. IL VIDEO DI FIORELLO - SANREMO NEL MISTERO - IL CASO ANTONELLA CLERICI. DE SANTIS: ''ABBIAMO IN CANTIERE UN PROGETTO'' - LA SETTA CON TIMPERI MA A ''UNOMATTINA'' NON CI SONO CONFERME - ANGELA AL SABATO SERA, RADDOPPIANO CARLUCCI E VENIER. ARRIVANO RUGGERI E D’ALESSIO - FAZIO SU RAI2 MA NON SOLO CON 'CHE TEMPO CHE FA'. LUTTAZZI? ''LA RICHIESTA ECONOMICA HA RALLENTATO LA TRATTATIVA''…

Giuseppe Candela per www.ilfattoquotidiano.it

La Rai ha svelato oggi, 9 luglio 2019, i palinsesti della prossima stagione televisiva. Novità, conferme, dubbi e polemiche. Ecco cosa vedranno i telespettatori da settembre sulle reti del servizio pubblico.

simona ventura

FIORELLO TORNA IN RAI PER UN NUOVO PROGETTO. IL REBUS SANREMO 2020 (CON LA SMENTITA ALL’IPOTESI MOGOL)

Alla fine Fiorello c’è, dopo lo scetticismo dei giorni scorsi l’annuncio è arrivato. Lo showman siciliano ha scherzato in una clip: “Siamo pronti per questa avventura che mi ha fatto dire ‘Chi me l’ha fatto fare“. Scherza sul futuro in bilico dell’attuale governance (“Confido nei vertici che possono saltare dall’oggi al domani, così mi levo quest’ansia”) mentre Salini si mostra entusiasta: “Un progetto unico a livello mondiale“. Di cosa si tratta? Diciotto show live su Raiplay, preceduti su cinque appuntamenti su Rai1 dopo il Tg1 e non si escludono incursioni radiofoniche. Un progetto multimediale e multipiattaforma che debutterà il prossimo 4 novembre.

Sanremo 2020 per ora resta avvolto nel mistero. Da settimane circola con insistenza il nome di Amadeus come direttore artistico e conduttore ma anche quello di Cattelan, che potrebbe portare nuove polemiche: “Sarà la 70esima edizione. Ci stiamo incontrando, volevamo aspettare la presentazione e metterci al lavoro la prossima settimana su Sanremo.” L’amministratore delegato smentisce anche l’intervista di Mogol che aveva fatto intendere di aver ricevuto una proposta dall’azienda: “Non ho contattato Mogol ma è una ipotesi che non escludiamo.” Una certezza c’è e riguarda Sanremo Giovani che tornerà ad occupare una sola serata, precisamente il 17 dicembre.

salvo sottile federico ruffo sigfrido ranucci

CASO CLERICI, DE SANTIS: “ABBIAMO IN CANTIERE UN PROGETTO INSIEME”

Fa rumore l’esclusione di Antonella Clerici che figura in palinsesto solo con una serata dedicata a Telethon il prossimo 14 dicembre su Rai1. Troppo poco per una professionista del suo calibro che verrebbe pagata per non lavorare: “Antonella è una figura storica della Rai, ho visto i programmi che aveva fatto, ha accettato di fare sperimentazione con programmi non sempre adatti. Non sempre ha dato il massimo del risultato”, ha spiegato Teresa De Santis. La direttrice di Rai ha poi aggiunto: “Lei è una risorsa e abbiamo ragionato su cose da fare nella prima parte dell’anno. Abbiamo in cantiere un progetto molto bello dedicato al racconto e agli anni che ci sono stati. Vorrei ringraziare Techerai per il lavoro che hanno sempre fatto”. Per ora, dunque, solo ipotesi: “In questo lavoro entra un progetto di Antonella Clerici che abbiamo messo in cantiere per la prossima stagione primaverile, ho letto delle simpatiche sciocchezze su un simpatico rapporto tra noi, intendiamo lavorare al meglio con lei”.

ANGELA AL SABATO SERA, RADDOPPIANO CARLUCCI E VENIER. ARRIVANO RUGGERI E D’ALESSIO

palinsesti rai

A sfidare nuovamente Maria De Filippi al sabato sera sarà Alberto Angela dal 28 settembre con “Ulisse”, a novembre spazio a Enrico Ruggeri con “Una vita da cantare” dedicato al mondo dei cantautori. Certezza del venerdì sera Carlo Conti con una nuova edizione di Tale e Quale Show, a seguire spazio a una coppia inedita formata da Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada. Il duo sarà alla conduzione del nuovo show “Venti anni che siamo italiani” dal 29 aprile.

Mara Venier raddoppia: non solo Domenica In ma sbarca in prime time. La conduttrice testerà in due serate, 20 e 27 dicembre, l’emotainment “La porta dei sogni”. Fa lo stesso Milly Carlucci che, oltre a Ballando con le stelle, testerà su Rai1 nel 2020 “The Masked Singer”, un programma dove i concorrenti vip sono mascherati: “E’ un format internazionale che sta ottenendo successo. Non sarà presente nel 2019, ci sta lavorando Milly Carlucci da tempo, andrà in onda nel 2020”, ha aggiunto la De Santis.

Torna con un nuovo evento nell’autunno di Rai1 Andrea Bocelli, “Ali di libertà” sarà una serata benefica condotta da Serena Rossi in onda sabato 14 dicembre. Per restare in tema Amadeus condurrà il 20 novembre “Una serata di stelle per il Bambin Gesù”.

FAZIO SU RAI2 MA NON SOLO CON CHE TEMPO CHE FA. LUTTAZZI? “LA RICHIESTA ECONOMICA HA RALLENTATO LA TRATTATIVA.”

milly carlucci con il cast di ballando

“Il programma si divide in due parti, 19.38-20.29 (“Che tempo che farà”). Dovrebbe esserci il mago Forest con lui. Alle 21.05-23-29, un programma che si sta riscrivendo con alcune novità più giocate sull’intrattenimento ma sempre con due interviste importanti“, spiega Freccero parlando dell’arrivo sulla seconda rete di Fabio Fazio. Che tempo che fa debutterà il 29 settembre ma potrebbe non essere il suo unico impegno, allo studio in primavera un programma sullo stile di “Anima mia”. Sul fronte compenso i vertici assicurano che la razionalizzazione su costi e compensi ha colpito tutti, Fazio compreso, pur senza svelare la cifra ma si parla del 10% in meno. Al suo posto su Rai1 sarà trasmessa una fiction, si partirà probabilmente con Un passo dal cielo.

Non ci sarà invece Daniele Luttazzi: “Mi sono accorto che in cinque o sei mesi non puoi fare miracoli. La richiesta economica di Luttazzi ha rallentato la trattativa. Il terzo motivo, l’ultima manifestazione sua, di Santoro, c’erano tre componenti forti: potere, religione e sesso. Io sul potere e sul sesso non ho nessun problema. In questa epoca, invece, la religione diventa un motivo molto duro e difficile. Io lotterei per avere Luttazzi ma la sua satira ha quei tre fondamenti precisi“, ha commentato Freccero.

TUTTE LE NOVITA’ DI RAI2 IN PRIME TIME. PER SIMONA VENTURA ANCHE UN PROGRAMMA MUSICALE NEL 2020

lorella cuccarini alberto matano

Amadeus (in vista di Sanremo?) lascia Stasera tutto è possibilea Stefano De Martino. Saldo alla conduzione di Pechino Express Costantino Della Gherardesca, in arrivo due show con Vincenzo Salemme ed Enrico Brignano. Tra la riconferma de Il Collegio e la novità si chiama “Maledetti Amici Miei” con Sandro Veronesi, Rocco Papaleo, Sergio Rubini e Alessandro Haber con l’aiuto di Max Tortora e Margherita Buy.

La seconda rete celebrerà il genio di Gianni Boncompagni con una serata evento dal titolo “No non è la Bbc”, si prepara a tornare Renzo Arbore questa volta per un evento dedicato a Renato Carosone. A settembre Selvaggia Lucarelli curerà una serata dedicata all’Alzheimer. Il futuro di Simona Ventura? “Farà un programma nel 2020, il palinsesto deve essere programmato anche nel 2020. Avrà un programma musicale, è sicuro, e nel 2019 un programma sportivo dalle 12 alle 13 nel weekend. E sarà la voce narrante de “Il collegio”. A chi chiede del ritorno di Music Farm con la sua conduzione replica così: “Non posso sciogliere le riserve, ci sono tante idee.”

LA RAI SOVRANISTA? LE REPLICHE DI SALINI, DE SANTIS E FRECCERO. ECCO IL NUOVO DAYTIME

fiorello in collegamento ai palinsesti rai

La De Santis difende le scelte sui palinsesti estivi esaltandone gli ascolti (senza concorrenza del daytime). Un palinsesto sovranista? L’ad Salini sottolinea la varietà dei nomi e delle scelte, la direttrice di Rai1 parlando di Monica Setta spiega di trovare “un po’ singolare la definizione sovranista di un palinsesto”. Al momento la discussa striscia economica non compare, la giornalista affiancherà Tiberio Timperi a Unomattina in Famiglia: “Da anni è presente sulle reti Rai come opinionista e intendendosi di economia ha piena titolarità ad avere spazio”, aggiunge la De Santis.

Freccero dice la sua: “Il palinsesto sovranista? Tutti i palinsesti delle generalista esaltano i prodotto nazionali. L’alfa è la malinconia, la chiave dei nostri ricordi, l’omega è la globalizzazione e l’internazionalizzazione”. Roberto Poletti e Valentina Bisti resteranno alla conduzione di Unomattina dopo l’esperienza estiva con mezz’ora in più. Alle 10.30 Storie Italiane, programma di successo di Eleonora Daniele che darà la linea alla Prova del Cuoco di Elisa Isoardi.

Dopo il Tg1 delle 13.30 spazio a Caterina Balivo e il suo Vieni da me, a seguire la nuova stagione de Il Paradiso delle Signore per poi dare la linea a La Vita in diretta condotta da Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Conferme per Flavio Insinna e Amadeus rispettivamente alla guida de L’Eredita e de I Soliti Ignoti.

eleonora daniele alberto matano

In seconda serata spazio al trio formato da Pierluigi Diaco (Io e te di notte), Maurizio Costanzo (S’è fatta notte e Gran Varietà) eFranco Di Mare (Frontiere, al posto di Fazio) oltre al riconfermatissimo Bruno Vespa con Porta a Porta. Beppe Convertini viene ricollocato a Linea Verde con Ingrid Muccitelli, Francesca Fialdini troverà spazio alla domenica pomeriggio con A ruota libera. Confermato Marco Liorni al sabato pomeriggio con Italia sì.

SU RAI3 ARRIVA L’ASSEMBLEA DELLA DANDINI, RITORNA RAFFAELLA CARRA’

“Rai3 in questi anni è un po’ come la Grande Madre di Woody Allen, partorisce tanti figli”, esordisce così Stefano Coletta. In arrivo “Assemblea Generale“, nato sulle ceneri della Tv delle Ragazze vedrà ancora una volta al centro della scena Serena Dandini. Nuovo acquisto l’attore Filippo Timi alle prese con un one man show irriverente e poetico, così come torna Raffaella Carrà con una nuova edizione, composta da quattro puntate, di A raccontare comincia tu. Confermatissime Bianca Berlinguer a Cartabianca, talk show del martedì sera, e Federica Sciarelli a Chi l’ha visto?. I leosiners potranno godersi due nuovi speciali di Storie Maledette, Veronica Pivetti tornerà con Amore Criminale. Tante le riconferme nel daytime di Rai3, da segnalare l’arrivo di Giorgio Zanchini a Quante storie al posto di Corrado Augias.

fabio fazio freccero

ECCO GLI ESCLUSI DAI PALINSESTI, FRECCERO APRE AL RITORNO DE LA TALPA

Come ogni anno esistono gli esclusi. Resta senza programmi, oltre ad Antonella Clerici, Adriana Volpe dopo la chiusura di Mezzogiorno in Famiglia. Nessuno spazio per Benedetta Rinaldi, Federico Quaranta, Cristina Parodi, Luca Rosini e Paola Perego. Per quest’ultima le speranze potrebbero aumentare, Freccero non ha risparmiato parole al miele per il format La Talpa: “Io vorrei farla ma mi danno sempre dei budget molto ridotti. Se io potessi rimanere, è uno di quei programmi che, secondo me, ha qualcosa di contemporaneo. Si confonde con la teoria dello stato profondo. La talpa ha una sua contemporaneità.”

serena dandini, lele marchitelli convertini marzoli la vita in diretta estate beppe convertini fialdini timperi monica setta timperi e fialdini 2 antonella clerici