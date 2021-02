Da "www.liberoquotidiano.it"

Barbara Palombelli sarà la co-conduttrice della serata del venerdì del Festival di Sanremo. L’indiscrezione circolata su più siti specializzati è stata confermata dall’Ansa: la conduttrice di Stasera Italia, il talk politico in onda su Rete4, è il volto televisivo con all’attivo il maggior numero di ore di presenza sul piccolo schermo all’anno. Calcherà il palcoscenico del Teatro Ariston durante la serata del venerdì al fianco del direttore artistico e conduttore Amadeus.

Il quale ha anche ricevuto una buona notizia per quanto riguarda l’emergenza Covid che era scattata a causa della positività al tampone rapido di Moreno Conficconi degli Extraliscio: il cantante del gruppo in gara a Sanremo è però risultato negativo al tampone molecolare, facendo rientrare l’allarme.

In giornata invece era arrivata la comunicazione da parte di Sinisa Mihajlovic della sua presenza al Festival: farà coppia con il suo amico rossonero, quello Zlatan Ibrahimovic che già da tempo aveva confermato la sua partecipazione ufficiale a Sanremo.

Quindi gli ospiti calcistici di eccezione nella prossima edizione della kermesse saranno due: “Ho sentito Amadeus stamattina. Sì, vado a Sanremo - ha confermato l’allenatore del Bologna - io e Ibra canteremo: due zingari sul palcoscenico. Per fortuna non ci sarà il pubblico, perché non so né ballare, e questo lo avete già potuto vedere, non so neppure cantare. Zlatan è un po’ meglio di me a ballare, ma pure lui a cantare… male male”.

