VIDEO - LA PUNTATA DI ''LIVE'' CON PAMELA PRATI CHE LASCIA LO STUDIO

Giuseppe Candela per Dagospia

PAMELA PRATI E IL FORMAT IN REPLICA: ESCE DALLO STUDIO E NON RISPONDE ALLE DOMANDE

Pamela Prati come Tina Cipollari, nei momenti difficili lascia lo studio. Un format che ormai replica dietro lauto cachet. Dopo essere stata ospite a Verissimo la showgirl si è presentata in studio a Non è la D'Urso: “Barbara, ti pregherei di non farmi rispondere a cose già dette. Vorrei stasera si mettesse la parola fine, sono venuta per te perché hai insistito. L'ho fatto per educazione e per rispetto tra colleghe e artiste. L'Italia ne ha le tasche piene". La conduttrice prova a lanciare un filmato per sintetizzare le incongruenze del caso Caltagirone ma la showgirl non ci sta: “Non voglio fare nessun riassunto. Non mi interessa, sono entrata qua soltanto per salutare te e il pubblico. Vado via perché non voglio rispondere a nessuna domanda”.

Dopo appena tre minuti, con una recitazione peggiore di quella delle fiction Ares, abbandona lo studio. Pochi secondi e torna per accomodarsi sulla poltorna bianca: “Sono cinque puntate che nel tuo programma si parla soltanto di me”. Non risponde praticamente a nulla: conferma l'esistenza di Mark, non parla dei minori in affido, non vuole affrontare il caso dell'acido ("Di queste cose delicate io ne parlo in una sede opportuna, non in televisione" e conferma di non sapere del premio (non) vinto dal compagno in Albania ("Che vuol dire? Non è che devo sapere tutte le cose che ha fatto il mio compagno“).

Carmelita peggiora ancora di più la situazione del misterioso sposo: "Da un anno Mark Caltagirone mi scrive messaggi di lavoro bizzarri, parlava di investimenti con Mediaset e Publitalia (concessionaria pubblicitaria del Biscione, ndr) ma siamo andati a capire ed era tutto inesistente." La Prati è stizzita: "Non sono qui per essere interrogata, questo non è un tribunale. Mark esiste, io non sono vittima. Non voglio rispondere a nessuna domanda, non voglio parlare di cose personali." La D'Urso giustamente sbotta: “Ma come non vuoi parlare di cose tue personali? Sei venuta in televisione ad annunciare che ti sposavi con lui. Lui ha mandato la fede, la chiave, nella mia trasmissione, col mio pubblico che è anche il tuo. E’ quello che ti ama, cavolo”.

La primadonna del Bagaglino continua sulla stessa linea e non risponde alle accuse: "Vuoi dire che anche Roberto D'Agostino è un cretino?", "Non l'ho detto", replica lei. Ha scritto bugie? "Io non rispondo". La conduttrice prova a far entrare la Michelazzo ma la Prati sceglie nuovamente di uscire dallo studio: “Io so parlare. Io adesso ti voglio salutare, me ne vorrei andare, gentilmente, ok?”.

ELIANA MICHELAZZO QUASI CROLLA: "LEI SE NE VA E IO RESTO QUA, DA CASA AVREI PENSATO CHE MARK NON ESISTE"

Dopo la sua uscita l'agente entra in studio ed è sul punto di crollare: "Mi sono messa qui perché sono educata e ti rispetto. Ora lei se ne va e io resto qua, mi dispiace perché ci ho messo il cuore. Fossi stata a casa avrei pensato che Mark Caltagirone non esiste. Io l'ho visto ma a questo punto viene il dubbio anche a me che si chiami così, quello che ho visto io non è l'avvocato di Cagliari. Io ho gli ho detto non chiamare fatti vedere." Torna in scena la finta telefonata, come già detto la voce era camuffata e potrebbe appartenere a un attore.

FUGA DALL'AICOS E L'INGRESSO IN SCENA DEL MONSIGNORE

"Piango da questa mattina (ieri, ndr) perché un'altra ragazza che lavorava con me se ne è andata. Piano piano la mia agenzia sta affondando. Georgette per me era importante, una parte del mio cuore. Tre giorni mi fa mi ha detto che mi avrebbe difeso fino alla morte. Non si vogliono mettere in mezzo e dicono basta. Vi siete messi tutti contro di noi", ha dichiarato la Michelazzo.

Aveva già lasciato la barca che affonda Rosa Perrotta e ieri a Dagospia si era espressa in maniera chiara anche Milena Miconi. Tre persone che si erano presentate in studio per difendere la Prati e le manager, salvo poi però prendere pubblicamente le distanze. L'argomento acido finisce al centro del dibattito, gli opinionisti la strigliano: "State facendo dello schifo verso le donne, abbiamo denunciato. Sono venute sei pattuglie della polizia, io non scherzo su queste cose", si difende l'ex volto di Uomini e Donne.

Nella soap più surreale dell'anno entra in scena un Monsignore misterioso. "Il prete prima delle nozze deve incontrare gli sposi, ci deve essere un corso. Com'è possibile che dovevano sposarsi l'8 maggio neanche un prete ha mai visto Mark Caltagirone?", chiede Veronica Maya. Queste le parole della Michelazzo: "Avevano un Monsignore, quindi non devo dire altro. Hanno contattato un Monsignore che veniva di Roma. E' il padre spirituale di Mark e Pamela, io non so altro mica conosco i dettagli." Roberto Alessi sintetizza meglio di tutti: "Eliana non sei qui perché passavi per caso ma perché rappresenti una artista".

ALESSIA BAUSONE E LE CONTRADDIZIONI DELLA MANAGER. ANNUNCIA DENUNCE PER LE "INFAMAZIONI" MA NON PER SIGNORINI

L'agente nel corso della puntata spiega di aver visto solo tre volte l'imprenditore e Alessia Bausone, esponente del Pd calabrese che aveva scritto a Dagospia per svelare che Caltagirone non esiste, la inchioda su Twitter: "Ma cosa dicete? Hanno un ristorante con #markcaltagirone e non lo conoscono?".

Allega screenshot di alcune sue conversazioni con l'account del (finto) compagno della Prati: "Abbiamo un locale in piazzale Clodio, Casanova", lo stesso richiamato in diverse occasioni da Michelazzo e Perricciolo. La ragazza fa sapere di aver scelto le vie legali ma con una sorprendente eccezione: "Ho denunciato tutti, tutti quelli che hanno fatto queste infamazioni. Signorini no perché non lo conosco, ho chiesto a Silvia Toffanin di farmi parlare con questo signore. Non voglio essere messa in mezzo da persone che neanche conosco."

FLORA PELLINO CONFERMA IL LAVORO DI DAGOSPIA SU SILVIA SBRIGOLI: "MI HANNO SOTTRATTO LE FOTO"

Qualche giorno fa ci eravamo occupati di Silvia Sbrigoli, account finto secondario usato per convalidare l'esistenza di Sebastian Caltagirone e Mark Caltagirone. Avevamo svelato che erano state usate le immagini della showgirl Pamela Camassa e dell'influencer Flora Pellino: "Conosco la ragazza che è nella foto profilo perché questa ragazza non è Silvia Sbrigoli ma sono io. Non conosco Silvia Sbrigoli, Pamela Prati e Mark Caltagirone. Sono foto che mi sono state sottratte ovviamente senza autorizzazione. Questa persona interagisce con un uomo, io sono una mamma, una moglie e una donna di famiglia. Mi ha fatto un brutto effetto, mi sono proprio arrabbiata", ha dichiarato a Non è la D'Urso.

