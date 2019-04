DAGONEWS

Dopo la prima e la seconda puntata della soap Prati-Caltagirone, ieri sera si è aggiunta la terza, ovvero il messaggio a Dagospia dell'onorevole Wanda Ferro che svela di non aver mai visto di persona questo misterioso costruttore (ma non parente!) Marco Caltagirone, col quale si sarebbe scambiata giusto qualche messaggio simpatico su Facebook.

Sulla base di questi messaggi il nostro Marco detto Mark per quanto è internescional e imprenditore giramondo, ha tappezzato il suo profilo di foto e video della deputata di Fratelli d'Italia (in pole position per la presidenza della regione Calabria, scrive Klaus Davi, mica pizza e fichi), e di post in cui sostiene chiaramente di essersi fidanzato e poi sposato con lei.

Lo ribadisce pure in un'intervista a un giornale online (ottobre 2017), in cui racconta della loro vita insieme, dell'amore per i cani e del figlio 11enne in affido, Sebastian, che sarebbe anche colui che cura la sua pagina ufficiale ''Mark Caltagirone Holding'' (ora sparita da Facebook).

Quindi ci troviamo davanti a un fan sfegatato, a un mitomane, o a qualcuno che ha provato ad avvicinare una potente donna politica per qualche secondo fine? A quanto ci risulta, l'onorevole Ferro sarebbe pronta ad adire le vie legali.

Ma oggi Dagospia è in grado di svelare un quarto tassello di questo puzzle sempre più ingarbugliato e preoccupante. Da una ricerca nei registri del Comune di Roma risulta infatti che Pamela Prati (tre anni fa ha cambiato il nome e da Paola Pireddu ha adottato il suo nome d'arte) è tuttora nubile.

Eppure domenica scorsa aveva rivelato a una stupita Mara Venier, nel corso dell'intervista a Domenica In, di essere già sposata civilmente, ma di essere indaffarata a organizzare la festa per il rito religioso, a maggio in un casale in Umbria. Quando Mara le chiede ''ma mi inviti al tuo matrimonio?'', convinta come tutti che queste molto strombazzate nozze non fossero ancora state celebrate, la showgirl si sfila la fede, gliela mostra e dice: ''Ci siamo già sposati''. (vedi video qui sotto).

Il 24 gennaio a Caterina Balivo – in un'intervista altrettanto commossa a Vieni da me – aveva detto che le nozze erano ancora da celebrare. Quindi il matrimonio civile sarebbe avvenuto nei due mesi che separano le due apparizioni.

Aveva gli occhi lucidi quando parlava dei suoi bambini, il cuore pieno di gioia quando parlava del suo futuro marito.... non posso crederci che sia una montatura, nel caso registi internazionali fatevi avanti . — Caterina Balivo (@caterinabalivo) 5 aprile 2019

Forse il rito non si è svolto in Italia? Forse bisogna ancora trascrivere la lieta novella? La burocrazia è lenta, si sa, e potrebbe non essere colpa dell'innamoratissima Pamela se il Comune di Roma non tiene il passo dei suoi sentimenti e delle sue ospitate tv.

O forse qualcuno, dopo che Pamela ha raccontato di essere ''mamma di due bambini in affido'' si è chiesto come abbia fatto questa giovane (nel senso di recente) coppia ad aver avuto una bimba di 6 anni dopo pochi mesi di fidanzamento e senza essere sposati? Le norme sull'affido sono più ''semplici'' di quelle per l'adozione, ma se Marco Caltagirone a dicembre 2017 pubblicava foto del tatuaggio dedicato a Wanda Ferro, i servizi sociali –che indagano a fondo le situazioni sentimentali di chi si rivolge a loro – solo sei mesi dopo possono davvero avergli affidato una bimba di 6 anni ("Rebecca, che vuole fare la ballerina") con una diversa compagna, oltre al suddetto Sebastian che già viveva con lui?

Nell'intervista di dicembre a Barbara D'Urso, Pamela aveva specificato che i bimbi ''sono con noi nel periodo delle vacanze''. Quindi forse si tratta di bambini in affidamento ai servizi sociali che poi vengono aiutati e sostenuti dalla coppia Caltagirone-Prati per brevi periodi? Queste fattispecie esistono, e siamo sicuri che Pamelona saprà spiegare come funziona questo ménage di cui parla urbi et orbi.

Anche perché i piani della coppia sono di trasferirsi all'estero (''Tra Francia e Stati Uniti'', ha detto a Domenica In) subito dopo le nozze religiose di maggio. Ma se si hanno due bimbi in affido, e così piccoli, non si può mica portarli all'estero, non potendo esercitare una piena patria potestà. La faccenda è complicata.

Intanto le sue due ''sorelle'', quelle che lei chiama i suoi angeli custodi e sono più prosaicamente le agenti che da un anno controllano la sua immagine pubblica, le intraprendenti Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, continuano a essere taggate nelle sue scarne stories, che si limitano al video di un buffet di catering, presumibilmente nuziale, seguito da un anonimo disegnino amoroso con l'immancabile tag di Mark Caltagirone (tagga tagga, ma il profilo resta privato).

