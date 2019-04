PAMELA STREGATA - LE DUE AGENTI CONTINUANO A FARE DANNI SUL MATRIMONIO-BUFALA DELLA PRATI: A 'NOVELLA 2000' DICONO ''MARK CALTAGIRONE È A TORONTO, HANNO FIRMATO LÌ LE PROMESSE DI NOZZE'', A ''OGGI'' INVECE RIVELANO: ''È NEGLI EMIRATI ARABI UNITI''. OLTRE A QUELLO DELL'INVISIBILITÀ, HA IL DONO DELL'UBIQUITÀ! - MA LA PERRICCIOLO GIÀ PREPARA LA FUGA DA QUESTO PASTICCIO: ''PAMELA NON SI ALZA DAL LETTO DA UNA SETTIMANA. SE CONTINUA COSÌ, MI STUFO PURE IO'' - SIMONA VENTURA A ELEONORA DANIELE: ''SONO STATA CONTATTATA PER FARE LA TESTIMONE DI PAMELA'', MA POI…

1. PAMELA PRATI - IL GIALLO DELLE NOZZE

Dall'articolo di Roberto Alessi per ''Novella 2000'' in edicola oggi

pamela prati intervista live non e la d urso

(…) Ora, però, tutto questo mistero su Caltagirone mi preoccupa. Sono preoccupato per Pamela. Sono preoccupato perché sono uscite molte notizie, pubblicate recentemente sul sito di Roberto D’Agostino, Dagospia, in cui si mette in dubbio l’esistenza stessa di Marco Caltagirone. Pamela dice di averlo già sposato in Comune (lo ha confermato in tv da Mara Venier, mostrando la vera). Lui è stato presentato come imprenditore, come uno che a 19 anni ha lasciato Roma, la sua città, alla volta degli Stati Uniti, per laurearsi (forse in Ingegneria) a New York.

pamela prati eliana michelazzo pamela perricciolo

Nel frattempo ha costruito oleodotti in Africa, megacostruzioni in America, Canada e Albania, ha vinto perfino un premio come Miglior imprenditore dell’anno a Tirana. Possibile che un uomo di 54 anni, così di successo, un uomo pubblico, a capo della Mark Caltagirone Holding (di cui però non si trova nessuna visura camerale), che vince premi nel mondo, non appaia mai? Aveva un profilo Facebook, ma senza immagini sue. Ha un account Instagram dove si vede solo da dietro.

Il mistero si ingrossa al punto che Roberto d’Agostino ha dedicato alla questione ben cinque articoli in una settimana. «Mark esiste, io lo amo, ho le sue foto, lui non vuole apparire, è riservato, e fino alle nozze siamo obbligati a non farci vedere insieme, abbiamo firmato un’esclusiva con Verissimo di Silvia Toffanin», mi dice Pamela Prati. Io credo a Pamela, non posso non crederle e non darle fiducia: siamo amici da quarant’anni. Quaranta!

ROBERTO ALESSI

Me lo ribadisce anche Pierfrancesco Pingitore, il patron, regista, autore, creatore del Bagaglino, col quale Pamela ha costruito una carriera solida di showgirl («Mi ha invitato al matrimonio», mi dice lui). Dico a Pamela: «Mark deve uscire allo scoperto, basta una foto di voi due insieme, lo deve fare se ti ama, sei in una situazione troppo delicata, ti attaccano, chi se ne frega dell’esclusiva, non viene certo rovinata da un selfie, anzi, aumenta l’interesse».

IL MESSAGGIO DI ROBERTO ALESSI A MARK CALTAGIRONE

Ho perfino scritto un messaggio a Mark per convincerlo a uscire allo scoperto, lo pubblico in questo spazio, glielo farà avere Pamela (lei mi dice che a quest’ora dovrebbe averlo letto). Ma niente. Intanto, ho parlato prima da Eleonora Daniele a Storie Italiane con Eliana Michelazzo (ex corteggiatrice di Uomini e Donne), poi da Barbara d’Urso con Pamela Perricciolo. Chi sono? Le due agenti di Pamela, che lavorano per l’Agenzia Aicos che si occupa di personaggi come Rosa Perrotta e, pare, Milena Miconi.

IL MESSAGGIO DI ROBERTO ALESSI A MARK CALTAGIRONE

Non sono solo agenti, ma anche colleghe della Prati, visto che Pamela Perricciolo mi dice: «Io sono una dipendente, Eliana è la presidente mentre Pamela è il direttore della Aicos». Pamela Perricciolo aggiunge anche: «Prima di conoscere Pamela, l’Agenzia ha lavorato per un evento di Mark Caltagirone. Un uomo per bene, bello, brillante, che conosco bene». Pamela dice che lo conosce da almeno cinque anni e che lui a Reggio Calabria stava con una signora.

Viene perfino il dubbio che un uomo che non ha mai lasciato traccia dietro di sé, possa usare un nome d’arte, ed è magari per questo che non esiste di lui una foto, un documento. «A me risulta che si chiami proprio così», dice la Perricciolo, «vuoi vedere una sua foto?». «Certo», rispondo. Così, lei inizia a far scorrere le immagini sul suo IPhone. Vedo i bambini che Pamela Prati e Mark avrebbero avuto in affido fin prima delle nozze, Sebastian, 11 anni, è splendido, Rebecca, 6, da mangiare di baci. C’è Pamela, fotografata sempre sola, e c’è lui. È un bell’uomo, biondino, capello corto, sorriso accattivante e bianco splendente. «Girami la foto», le chiedo. «Non posso: lui è troppo riservato».

pamela perricciolo prima e dopo

Nel frattempo (e il sito di Roberto d’Agostino lo riporta) due donne politiche, entrambe calabresi, si sono smarcate da questa faccenda: una è di Forza Italia, il suo nome in un primo tempo era stato accostato a quello di Caltagirone (si diceva che si fossero persino sposati e che avessero in affido il più grande dei due bambini, ma lei ha tenuto a sottolineare: «Mai visto e conosciuto», nonostante qualche battuta sui social). L’altra politica, questa volta del Pd, ha fatto capire che la Perricciolo, una delle due agenti, è solita organizzare “sole” di questo tipo. E Perricciolo, davanti alla d’Urso, in tv, la butta in politica: «Lei è di sinistra, io di destra da sempre».

E che vuol dire? Che la sinistra attacca la destra a colpi di annunciati, presunti (qui è tutto presunto) o finti matrimoni? Intanto Pamela (Prati, questa volta) mi parla al telefono dei suoi figli, è tenerissima. Ma com’è possibile che abbia avuto un duplice affido da non sposata? O meglio è sposata: «In Comune», come ha detto da Mara Venier. Ma a Eliana, l’altra agente, scappa da dire che non è sposata. Perché? Essere sposati in Comune vuol dire essere sposati, lo ha confermato la stessa Prati, ripeto, a Domenica in. «No», mi dice Eliana, «sai com’è Pamela, l’ha detto, ma si trattava solo della promessa di nozze».

pamela perricciolo wanda ferro eliana michelazzo

Sarà. E Perricciolo mi fa vedere il documento, la cosiddetta promessa di nozze, su cui, su una scheda prestampata in italiano, appare scritto, a mano in una grafia perfetta e uguale, sia per Pamela sia per Caltagirone, nomi, cognomi, date. Così scopro che Caltagirone (che si firma Marco Caltagirone, che quindi dovrebbe essere il suo vero nome) dice di essere nato a Cattolica (allora non è di Roma?). Mi viene in mente che a giustificare il fatto che Dagospia abbia pubblicato lo stato civile di Pamela (nubile!), ci sia un matrimonio celebrato in un Comune all’estero.

Un’ultima considerazione sui due bambini, Sebastian e Rebecca («Mi chiama mamma e vuole fare la ballerina», dice la Prati). Barbara d’Urso ha ricevuto un video in cui Sebastian, bellissimo, parla in un italiano perfetto. Come può essere affidato a Mark che vive all’estero, tra la Francia e Miami? «In questo momento è a Toronto», mi dice la Perricciolo, «il bambino parla italiano perché ha sempre avuto una tata calabrese, ma i bimbi

sono stranieri». Insomma a ogni notizia nasce un dubbio, a ogni dubbio le due agenti danno una spiegazione che si contraddice con una notizia precedente. Si aggiungono altri dubbi. Un casino. (…)

pamela perricciolo pamela prati eliana michelazzo

2. SIMONA VENTURA DAL NUOVO AMORE ALLA PAURA PER NICCOLÒ. E SU PAMELA PRATI RIVELA...LA CONDUTTRICE DI THE VOICE SI RACCONTA A STORIE ITALIANE

Francesco Fredella per www.iltempo.it

La sua nuova vita. Innamoratissima del suo nuovo compagno, pronta per una sfida lavorativa su Rai2 con la conduzione di The Voice. Super Simo sta vivendo un momento d’oro sotto tutti i punti di vista. Ospite di Eleonora Daniele, la Ventura entra in studio e si scatena ballando sulle note dei Coldplay (di cui è fan accanita). Dall’altra parte dello studio di “Storie italiane” c’è anche Giovanni Terzi, il compagno della super conduttrice che è uno degli opinionisti del programma mattutino di Rai1. Interviene anche Riccardo Signoretti, il direttore di “Nuovo”, in collegamento con lo studio romano che dice alla coppia: “Vogliamo il bacio in diretta”. Simona e Giovanni ci vanno vicino appena parte “Chiaro di luna” di Jovanotti, la loro canzone del cuore.

SIMONA VENTURA E NICCOLO BETTARINI

Gli animi si “sciolgono”. I due si guardano e si commuovono. La Ventura racconta di aver incontrato ad una cena con amici Terzi. La sera stessa, dopo poche ore da quell’incontro, arriva il “Ti amo” via sms. Terzi non si trattiene. Manda un semplice messaggio. Così, inizi la loro storia d’amore. Il resto è storia di questi giorni.

“Avevo chiuso da poco una storia di otto anni, ma dietro quegli occhi da cucciolone c’è un uomo molto intelligente”, racconta Super Simo (pronta per la nuova sfida televisiva su Rai2 dal 23 aprile in prima serata) che svela di essere stata contatta da Pamela Prati per il suo matrimonio (che si tinge di giallo perché nessuno conosce Mark Caltagirone). “Mi ha anche chiesto di fare da testimone”, rivela la Ventura. Poi il nastro dei ricordi si riavvolge e parte il lungo viaggio con le immagini più belle della sua vita.

Eleonora Daniele

“I miei figli sono la mia priorità. Mi rendo conto della mia fortuna e mi rendo conto che sono diventata ancora più mamma da quello che è successo”: la Ventura si commuove facendo riferimento all’aggressione subita da suo figlio Niccolò (nato dalla relazione con l’ex calciatore Stefano Bettarini), accoltellato per ben undici volte la scorsa estate all’uscita da un locale milanese.

“Ho avuto il privilegio e la fortuna di avere ancora mio figlio al mio fianco. Non smetterò mai di ringraziare Dio perché sono credente”. Simona Ventura parla di quell’episodio come uno schiaffo, un segnale, della vita. “Adesso mi accontento ancora di più delle piccole cose quotidiane. Quando ho ricevuto quella chiamata di notte, ero all’aeroporto di Lamezia Terme, mi si è ghiacciato il sangue. Ho sentito mio figlio durante il viaggio e quando l’ho visto era trasfigurato dalle botte prese. Ma vederlo vivo per me è stato tutto. Niccolò è una roccia. Ha superato con grande forza questo momento”, conclude Simona.

luigi oliva pamela prati

3. NOZZE-FANTASMA DI PAMELA PRATI/LA SUA AGENTE A «OGGI»: «DA GIORNI NON SI ALZA DAL LETTO E NON MANGIA»

Da ''Oggi'' in edicola domani

L’annuncio delle nozze di Pamela Prati, a 60 anni, nelle ultime tre settimane è diventato un vero e proprio giallo che tiene banco in tv e sui giornali. E mentre da più parti si insinua che sia tutta una messa in scena e che Marco Caltagirone, il futuro sposo, non esista nemmeno, una delle agenti della Prati, Pamela Perricciolo, parla con OGGI e ingarbuglia ancora di più la situazione, lanciando strani messaggi: «La Prati non si alza dal letto da tre giorni e da una settimana non mangia. Sta male perché voleva la favola e le insinuazioni di Dagospia le hanno rovinato tutto. Se Pamela non la smette di fare così, mi stufo pure io»

la story di pamela prati sulle nozze con marco caltagirone

Ma non è tutto. Alle domande di OGGI corrispondono altrettante stranezze. La Prati ha più volte dichiarato che Caltagirone vivrebbe in America, la Perricciolo, invece, dice «che sta negli Emirati Arabi».

E perché Mark non esce allo scoperto? «Se Marco non vuole apparire nessuno può obbligarlo, lo vedrete il giorno delle nozze».

Perché la Prati non è tornata in studio da Barbara d’Urso, in diretta, a difendersi e ha preferito un’intervista registrata? «Perché è vincolata dall’esclusiva di Verissimo. E poi sai quanto hanno pagato quell’intervista? Dieci volte la quotazione che aveva la Prati prima di questo casino», rivela. E mentre Verissimo conferma l’esclusiva delle nozze, Oggi è in grado di svelare che la cifra concordata sarebbe di 30 mila euro. Il mistero continua, e paga (bene).

eliana michelazzo pamela prati e pamela perricciolo pamela prati hot pamela prati