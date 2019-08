PAMELA E VALERIA, DUE CUORI E UN BAGAGLINO – DOPO LE NOZZE BUFALA CON MARK CALTAGIRONE, LA PRATI HA RITROVATO L’AMICIZIA CON VALERIA MARINI: L’ESCLUSIVA DI “NOVELLA 2000” – E PENSARE CHE QUANDO SI INCONTRARONO PER LA PRIMA VOLTA, AL COMPLEANNO DI LEO GULLOTTA, FINÌ A UNGHIATE – IL MATRIMONIO (VERO) DI VALERIONA E QUELLO FINTO DI PAMELA: “IO LE CREDO, È GIUSTO CHE SI SALVI”

Roberto Alessi per “Novella 2000”

Eccole qua Valeria Marini e Pamela Prati, insieme, di nuovo sorridenti, reduci anche da un incontro sportivo come il Vip Master di Tennis, abbronzate, felici. Si sono conosciute quando Valeria aveva diciotto anni, fu chiamata da Pier Francesco Pingitore al Bagaglino. Prima di lei c’era Pamela, ma quella stagione la Prati aveva forse altro da fare e Pigi, il patron del più grande spettacolo di satira politica, trovò nella Marini la sua primadonna ideale.

Poi ci fu il primo incontro-scontro di Pamela e Vale, al compleanno di Leo Gullotta, successe il finimondo. Nessuno ricorda (o finge di non ricordare) chi fu la prima, chi le prese e chi le diede, si ricordano solo gli insulti, i graffi sulle braccia, forse colpa di un bracciale di diamanti, forse unghie troppo affilate. «Fu uno scontro epico», mi dice sempre Pingitore, che più che preoccuparsi si divertì come un matto. E fu il gelo tra loro per anni.

Poi, negli anni, Valeria e Pamela sono diventate più che amiche, quasi sorelle, tanto che Pingitore le volle insieme al Bagaglino e fu un successissimo. Da allora si sono sostenute, aiutate, difese, Pamela è andata al matrimonio di Valeria (ricordo che eravamo seduti vicini con mia moglie Betta) con quello che qualcuno chiama Belfagor (matrimonio annullato dalla Sacra Rota, era già stato sposato in chiesa), e quando sono sorte mille polemiche su quelle nozze, sempre Pamela ha difeso a spada tratta l’amica contro quel marito che marito non era.

Quest’anno è stato il turno di Pamela, caduta in disgrazia con l’opinione pubblica e con molti media (Novella ha cercato di volare alto mantenendosi rigorosamente ai fatti) per la storia del fidanzato che non esisteva e che le avevano fatto credere che esistesse, quel Mark Caltagirone, con tanto di bambini in affido, aziende all’estero, case a Miami, in Francia, messaggi e messaggini sui social, video e foto false e rubate. Tutto inventato. «Sono stata plagiata», mi ribadisce ora Pamela, sta partendo per la Sardegna, la sua terra, con le sorelle. «Per fortuna che ho la mia famiglia», mi ripete sempre.

«E io le credo, io ritengo giusto che si salvi da tutto quel fango che le è stato buttato addosso», mi dice Valeria. L’ho incontrata anche per una lunga intervista pubblica che le ho fatto al Festival di Pomezia, organizza da Daniele Di Lorenzo, il produttore.

«Pamela non ha saputo sottrarsi da quel plagio al momento in cui si è resa conto che qualcosa non andava», dice Valeria. «Non sono riuscita perché mi sembrava impossibile che non ci fosse un amore in cui avevo creduto e che per mesi ha dato un senso alla mia vita», mi dice Pamela.

Molti non le credono, e anch’io faccio fatica, ma è anche vero che fino a qualche anno fa la parola plagio era riferita a un vero e proprio reato, e che una legge lo ha depennato nel 1981, anche se ora si sta creando un movimento per reintegrare questo reato tra quelli perseguibili per legge visto il crescente fenomeno delle sette.

«Il fenomeno c’è ed è reale e ci sono nostre colleghe, non solo Pamela, che ne sono state vittime», mi dice Valeria. Vale non fa riferimento a Michelle Hunziker, a quello che le è capitato con una specie di sensitiva, raccontato anche in un libro, ma senza usare i nomi reali. E Pamela mi sottolinea che l’avvocatessa che l’ha aiutata a uscire dal guado del periodo più difficile della sua vita Lina Caputo, è un’esperta di quel tipo di reati.

«Pamela comunque sa che io per lei ci sarò sempre, perché gli amici non si abbandonano soprattutto quando vivono momenti di difficoltà, soprattutto quando si sbaglia, lei si è fidata delle persone sbagliate. È capitato anche a me, e con le stesse persone. Anche con me hanno parlato di fidanzati, di qualcuno che avrei potuto conoscere. Io sono una donna forte, non ci sono caduta, ma se avessi avuto un momento di debolezza, chissà».

Non è stato chissà per Pamela: «Non sono mai stata solo forte, la mia energia è sempre stata alternata a momenti di fragilità. E certe persone sanno quando affondare i loro artigli, nelle righe della fragilità umana».

Una cosa voglio sottolineare, conclude Valeria: «Quando io do la mia amicizia, quella rimane, e sono certa che Pamela mi voglia bene, e quando mi dice una cosa penso sia sempre la verità, la sua verità, ma il bene, quello vola alto, sulle cronache, sui reati, soprattutto su chi non merita il nostro affetto, e quello che abbiamo tra di noi è tanto».

