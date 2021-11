PAMELONA IN “EXTASY” – LA PRATI DIMENTICA MARK CALTAGIRONE ED È PRONTA A FRACASSARCI I TIMPANI CON IL SUO NUOVO SINGOLO, CORREDATO DA UN VIDEO STRACULTISSIMO IN CUI SI STRUSCIA E SI CORRUCCIA NUDA SOTTO LE LENZUOLA – IERI GRANDE FESTA AL MUCCASSASSINA PER I 63 ANNI DELLA SHOWGIRL, CHE HA CONFESSATO DI ESSERE IN FISSA PER UN UOMO: “MI PIACE PIÙ DI ALTRI, È UN MIO COETANEO” (SPERIAMO CHE QUESTA VOLTA ESISTA DAVVERO) - VIDEO

Ivan Rota per Dagospia

PAMELA PRATI - EXTASY

Pamela Prati ha festeggiato il suo compleanno. Per una donna non é carino dire l’età, ma lei non se ne fa un problema e quindi possiamo dirlo: sono sessantatré , ma se ne sente molti meno, una ventina.

pamela prati extasy 8

«Sono un’eterna ragazza ma con l’esperienza di una donna adulta», ha detto ai microfoni di Radio1 durante la trasmissione Un Giorno da Pecora. É per quanto riguarda l’amore? «Sono super corteggiata ma sto riflettendo». Però qualcuno c’è: «Mi piace più di altri, si tratta di un mio coetaneo con cui andrò a cena domani sera, è galante, simpatico, un uomo d’altri tempi.Diciamo che sono fisicamente tranquilla».

compleanno pamela prati al muccassassina 1

E per quanto riguarda la politica ha specato parole bellissime su Silvio Berlusconi e la sua possibile salita al Colle: «Me lo augurerei, è una persona che stimo tantissimo, su di lui tanti bei ricordi, come quando mi portò a Mediaset». Non poteva mancare però un riferimento alla vicenda di Roberto Cazzaniga , il pallavolista truffato da una persona che si spacciava per la donna dei suoi sogni, ovvero Adriana Lima.

E questo ha riportato alla luce il Mark Caltagirone Gate nel quale la Prati di trovó coinvolta. Una vicenda che ha fatto male alla showgirl messa in contatto con un uomo che non esisteva e del quale le avevano presentato anche i figli. Ma tutto é passato e per lei inizia oggi una nuova vita. Oggi, nel giorno del suo 63esimo compleanno, Pamela Prati pubblica “Extasy” (Future Records/VocalSound Music – https://bfan.link/extasy-1), un brano dance dal sapore anni Ottanta con il quale la showgirl festeggia i suoi 40 anni di carriera che cadono proprio nel 2021.

pamela prati extasy 1

Il singolo é stato presentato dal vivo al “Muccassassina”, iconico locale romano.Per celebrare questo lungo e fortunato percorso artistico Pamela è voluta tornare alle origini con un brano-tributo alla dance per eccellenza, ispirato alle sonorità di Diana Ross e Donna Summer. Il perfetto binomio tra Pamela Prati e Daniele Piovani (reduci dal successo de “L’estate è adesso”), si arricchisce di un terzo elemento, Andrea Gallo (autore tra gli altri di Mina e Adriano Celentano).

pamela prati eliana michelazzo pamela perricciolo lucia orlando

Nato insieme a Gabriele Palazzi, produttore dell’intero progetto, “Extasy” è un brano che entra di diritto tra i preferiti di Pamela Prati e che l’iconica showgirl racconta così: «Ho voluto fortemente far uscire “Extasy” il giorno del mio compleanno perché è un brano che racconta la femminilità, la passione e la forza di noi donne; “Extasy” è una fragranza esotica, è un movimento sensuale, è tutto quello che inebria chi abbiamo davanti e che ci rende uniche. Quando sono entrata nel mitico Piper per girare il video, mi sono tornate subito in mente quelle indimenticabili serate di quando, appena arrivata a Roma e ventenne, ballavo tutte le hit dance senza sosta».

Questo singolo accompagnerà tutti i fan di Pamela fino al 28 Marzo, data in cui “Extasy” diventerà un vinile ad edizione limitata che conterrà i successi di Pamela, le sue iconiche sigle e alcuni remix speciali.

pamela prati eliana michelazzo pamela perricciolo

“Extasy” è anche un videoclip, girato da Fashion Video, all’interno del Piper Club, storico locale romano e protagonista degli anni più importanti della disco music in Italia. Auguri Pamela, per una nuova vita senza millantatori. E al Muccassassina una folla di fan per lei in microgonna con stivali all’inguine e boys (anche) in body. Un tributo verso un’icona gay.

pamela prati extasy 2

