PANICO FRA I SONDAGGISTI ITALIANI PER IL SERVIZIO DI “REPORT” CHE ANDRÀ IN ONDA QUESTA SERA! – LA TRASMISSIONE DI SIGFRIDO RANUCCI FONIRÀ LE PROVE DI QUELLO CHE GLI ITALIANI DA MOLTO TEMPO SOSPETTAVANO: LA GRAN PARTE DEI SONDAGGI POLITICI SONO MENO ATTENDIBILI DEI TAROCCHI (NON SI SALVA NESSUNO, DA NOTO ALLA GHISLERI) – ORA NON RESTA CHE FARLO CAPIRE ANCHE AI PARTITI E AI LEADER CHE CONTINUANO A BUTTARE MILIONI DI EURO… – VIDEO

Come vengono fatti i sondaggi che finiscono sul servizio pubblico?Alessandra Ghisleri, storica collaboratrice di Berlusconi, oggi è la sondaggista di riferimento a Porta a Porta. Ma qualcosa nei suoi sondaggi non torna. Stasera alle 20.55 su #Rai3 pic.twitter.com/SKifMQEm6b — Report (@reportrai3) May 26, 2024

DAGONEWS

sigfrido ranucci report 1

Panico fra i sondaggisti italiani per il servizio di Report che andrà in onda questa sera. Finalmente avremo le prove di tutto quello che gli italiani da molto tempo sospettavano: che la gran parte dei sondaggi politici sono meno attendibili dei tarocchi. Ora non resta che farlo capire anche ai partiti e ai leader che continuano a buttare milioni di euro. Non si salva nessuno.

Report parla anche del bando Rai per gli exit poll. E poi ci sono i conflitti di interessi di Fabrizio Masia, i guai societari di Antonio Noto, i super profitti del presunto guru Lorenzo Pregliasco, Tecné che lavora per Mediaset e stravede per il futuro di Forza Italia.

inchiesta di report sui sondaggi di euromedia research - alessandra ghisleri

P.s. Non fa una bella figura neanche Alessandra Ghisleri, ex regina dei numeri di Berlusconi, che non sa spiegare come sono fatti i suoi sondaggi e soprattutto se utilizza per la sua collaborazione con il quotidiano La Stampa i dati raccolti con i soldi Rai di Porta a Porta

inchiesta di report sui sondaggi di euromedia research - alessandra ghisleri