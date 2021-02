PANICO NEI TALK! - REDAZIONI NEL CAOS PER L’INCARICO A MARIO DRAGHI: COSA FARÀ LA7, ORMAI DIVENTATA “TELE-FATTO QUOTIDIANO”? E LE TRASMISSIONI FILO LEGHISTE DI RETE QUATTRO? – L’ANALISI DI ALDO GRASSO: “IN RAI SONO IN ANGOSCIA, PERCHÉ NON SANNO COME COMUNICARE DIRETTAMENTE CON DRAGHI. E TRAVAGLIO? AVRÀ ANCORA TUTTO LO SPAZIO DI CUI HA GODUTO FINORA IN QUANTO IDEOLOGO DEI GRILLINI?” - VIDEO

Trascrizione del video “Mario Draghi e i talk”, di Aldo Grasso per www.corriere.it

L’incarico conferito a Mario Draghi, nella speranza che abbia buon esito e l’ex presidente della BCE ci aiuti a uscire dalle secche dell’economia e dall’angoscia della pandemia soprattutto, ebbene, questo incarico crea un problema di riposizionamento dei talk. Eh sì, perché quelli di Rete 4 per esempio, erano molto schierati a favore della Lega, ma ora che la Lega è diventata quasi europeista cosa faranno? Dovranno per forza trovare nuovi equilibri.

Per dire Salvini e la Meloni non andranno più considerati dalla stessa parte. E Marco Travaglio? Marco Travaglio in quanto ideologo dei grillini avrà ancora tutto lo spazio di cui ha goduto finora? In Rai pare che siano in angoscia perché? Perché non sanno come comunicare, come trovare il modo di comunicare direttamente con Draghi.

Ma come succede sempre da anni in Viale Mazzini, sapranno certamente trovare, è il caso di dirlo, i canali giusti per parlare con Draghi. Insomma lo schema, il programma di Mario Draghi agita i talk, li agita profondamente. Speriamo li renda, paradossalmente, meno verbosi

