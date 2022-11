DANDOLATE PER "OGGI": COSA C’E’ DIETRO LA ROTTURA TRA MELISSA SATTA E MATTIA RIVETTI? LUI HA DETTO NO ALLA CONVIVENZA E… -

Alberto Dandolo per Oggi

L'EX DELLA HUNZIKER SI LANCIA SU ROBERTA MORISE, EX DI CARLO CONTI

Giovanni Angiolini, il prestante chirurgo sardo che per una manciata di mesi ha infiammato il cuore di Michelle Hunziker, sembra essere nuovamente tornato in pista. Il noto professionista infatti ha iniziato a frequentare Roberta Morise, la conduttrice calabrese nota alle cronache rosa per essere stata anni fa e per lungo tempo fidanzata con Carlo Conti. I due sono stati avvistati qualche sera fa in un noto ristorante romano in zona Ponte Milvio e tra loro era palpabile una certa intesa e complicità. È l'inizio di una amicizia amorosa, di una passione rovente o solo un fuoco di paglia a uso e consumo dei media?

J-AX TORNA A DUETTARE CON FEDEZ E DJ JED

J-Ax è in un periodo di grande fermento creativo. Il noto rapper infatti sta lavorando ad un nuovo ed ambizioso progetto discografico che vedrà la luce tra pochi mesi. Inoltre il prossimo anno riprenderànno anche le sue esibizioni live dopo un lungo periodo di pausa a causa della situazione sanitaria. Ma forse non tutti sanno che tornerà a duettare in sala di incisione e in pubblico con suoi due storici amici e colleghi ritrovati: Fedez e Dj Jed. Con quest'ultimo Ax fondò negli anni novanta gli Articolo 31.

ALESSIA MARCUZZI RICOMINCIA DA MIA

Alessia Marcuzzi sta attraversando un periodo assai complesso a causa della separazione dal marito Paolo Calabresi Marconi. Una relazione, quella con l'imprenditore romano, arrivata al capolinea dopo quasi 10 anni d'amore con una coda finale di sfiancanti alti e bassi.

La conduttrice per respirare un po' d'aria nuova è volata nei giorni scorsi a Londra assieme a sua figlia Mia Facchinetti e a un suo nutrito gruppo di amichette. Hanno alloggiato nella residenza britannica di Alessia che si è per tutto il tempo spesa ad organizzare feste a tema e gite fuori porta per i suoi vivaci compagni di viaggio. Al ritorno nella capitale la Marcuzzi dovrà concentrarsi sulla preparazione del suo nuovo programma Boomerissima che andrà in onda su Rai 2 all'inizio del prossimo anno.

PAOLA BARALE METTE SOTTO PRESSIONE LA SARTORIA DELLA RAI

Paola Barale dopo un lungo periodo di assenza dal video è tornata in "pista" come concorrente di Ballando con le stelle, il longevo programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Forse non tutti sanno che la simpatica Paola presta una grandissima attenzione ai suoi suoi outfit tanto da avvalersi della consulenza di uno stylist personale scelto ad hoc per lo show. Si mormora che la sartoria del programma sia assai sotto pressione per le richieste di quest'ultimo e che sia costretta a lunghe ore di lavoro per assecondare le aspettative della showgirl di Fossano. Tutto ciò sta innervosendo anche gran parte del cast del programma che a causa di Paola vede sottrarsi tempo e attenzioni da parte delle brave sarte di mamma Rai.

LE AMBIZIONI DI FRANCESCO GIORGINO

Francesco Giorgino è stato per lunghi anni il volto simbolo del tg della prima rete del Servizio pubblico. Da qualche mese e tra non poche polemiche non è più in video per volontà dell'attuale direttrice del notiziario Monica Maggioni. Forse non tutti sanno che il giornalista di origini pugliesi sta scalpitando per tornare ad avere un ruolo di primo piano in Rai. Il suo sogno sarebbe quello di condurre un rotocalco quotidiano di informazione ma si mormora che per lui nel prossimo anno sia già sul tavolo la proposta di un programma di seconda serata. Assecondera' le sue ambiziose aspettative?

ARISA HA NEL CUORE IL BALLERINO

Arisa è in momento d'oro : è tornata a ricoprire il ruolo di insegnante nella scuola di Amici e sta iniziando a lavorare ai brani del suo prossimo lavoro discografico. Forse non tutti sanno che la cantante lucana pur dichiarandosi ufficialmente single è in realtà ancora affettivamente profondamente legata al ballerino Vito Coppola con cui ha avuto una altalenante relazione da poco terminata. Chi la conosce bene sostiene che sia tutt'ora innamorata del suo Vito e giura che tra loro non sia mai stata davvero scritta la parola fine.

PINO INSEGNO VERSO IL RIENTRO IN RAI

Ha suscitato molte polemiche la partecipazione in qualità di presentatore di Pino Insegno ad un evento di piazza promosso da Fratelli d'Italia durate la campagna elettorale appena trascorsa. Forse non tutti sanno che per l'attore e conduttore romano si riapriranno tra una manciata di mesi le porte di mamma Rai! Potrebbe essere questa la volta buona per vederlo protagonista di un one man show di prima serata sulla seconda rete del Servizio pubblico.

MONICA BELLUCCI MAMMA E AMICA PREMUROSA

Monica Bellucci è stata avvistata qualche giorno fa al centro di Roma con sua figlia Deva Cassel. L'attrice umbra ha fatto tappa nella Capitale per accompagnare la sua primogenita ad un corso di danze del settecento poiché presto inizieranno le riprese del suo primo film in costume. La Bellucci ne ha approfittato anche per salutare la sua amica Vera Gemma che non vedeva dai tempi in cui convivevano a Parigi in un appartamento messo a disposizione dalla famiglia Tognazzi. Le due, emozionate, hanno brindato alla loro reunion nel grande attico che fu di Giuliano Gemma nel cuore di Trastevere.

Indovinelli

È una attrice napoletana prestata alla conduzione televisiva. Si sussurra che stia facendo fuoco e fiamme per far riaprire il suo programma sulla prima rete. Ce la farà? Di chi stiamo parlando?

L'ex costumista con l'amore per la tv ha deciso di investire nel mattone e ha comprato il suo quarto immobile in centro a Milano. Chi è?

IL DUE DI PICCHE A MELISSA SATTA

"Dopo quasi due anni la mia relazione è giunta al termine, grazie Melissa",

Melissa Satta affida a queste secche e chiare parole apparse in una Instagram Stories la comunicazione della fine della sua storia d'amore con l’imprenditore 34enne Mattia Rivetti. Segue poi una emblematica foto di un cuore spezzato, a significare il grande dolore che sta vivendo in queste ore.

Un fulmine apparentemente a ciel sereno, nessuno infatti aveva ipotizzato una crisi della coppia che era apparsa felice in vacanza. Eppure secondo quanto risulta ad Oggi la crisi tra i due era iniziata già a metà settembre, quando Melissa aveva chiesto al suo Mattia di iniziare a convivere.

L'ex velina avrebbe voluto condividere infatti ogni momento della sua giornata con quello che a tutti gli effetti considera il grande amore della sua vita. Ma il rampollo milanese non se la sarebbe sentita di assumersi nuove responsabilità e ha preferito chiudere la relazione. Una scelta accolta dalla Satta con incredulità ed amarezza. Melissa era certa che Mattia si volesse impegnare con lei seriamente visto anche il rapporto di grande affetto ed empatia che aveva stabilito con suo figlio Maddox.

Persone vicine alla coppia parlano di una Melissa affranta e delusa che sta ritrovando in se stessa la forza di reagire a questo lutto affettivo così inaspettato e doloroso.

L'ultima foto dei due insieme, che li ritrae mentre si baciano davanti a un romantico tramonto, risale all'8 settembre. Poco più di un mese fa. Apparivano felici e innamorati in Sardegna, dove hanno trascorso le vacanze insieme al piccolo Maddox Boateng.

Dopo la fine del matrimonio con Kevin Boateng, Melissa aveva ritrovato il sorriso tra le braccia dell'imprenditore Mattia Rivetti. A fare da "cupido" erano stati Renzo Rosso e la compagna, Arianna Alessi, che hanno presentato Mattia a Melissa. Dopo tanti rumors, infatti, nell'agosto 2021 la Satta ha confermato la nuova storia d'amore. Uscendo allo scoperto sui social durante una vacanza a Saint Tropez. Dopo quasi due anni la coppia si dice addio.

TUTTA LA VERITÀ SULLA CRISI TRA BOBO VIERI E COSTANZA CARACCIOLO

Costanza Caracciolo e Bobo Vieri da qualche tempo non appaiono più insieme sui social. Nessuna istantanea che "certifichi" online il loro amore. Tanto è bastato per agitate i fan della coppia che hanno gridato alla crisi tra i due.

Raggiunta da oggi.it Costanza si fa una eloquente risata: " È vero che è un periodo in cui le coppie famose scoppiano ma facendo corna tra me e mio marito va tutto molto , molto bene." E aggiunge " Questa è l'altra faccia dei social. Il lato più insidioso della realtà della rete: trasformare per sottrazione una realtà di vita serena in un presunto disastro relazionale. Basta non postare una foto per una manciata di settimane con l'uomo che ami per dar vita a supposizioni fantasiose." E con fermezza afferma : "Mai come in questo periodo l'amore tra me e il mio uomo è stato così saldo e complice. Mi toccherà toccare ferro e postare a breve una foto insieme (... Ride...)".

"La sa quale è la verità? È che nell'ultimo mese sono totalmente assorbita dal mio lavoro. Ho avviato una avventura imprenditoriale ( ha creato un marchio cosmetico per capelli e a breve lancerà sul mercato la seconda linea ndr) molto impegnativa e la mia vita è una altalena tra lunghe riunioni e gli impegni con le mie, le nostre due figlie ".

Christian Vieri solo nell'agosto scorso aveva confessato al Corriere della Sera "Con Costanza sono cambiato. La conoscevo da anni, non era mai successo niente, poi cominciai un gioco, io do il voto alle foto che lei posta su Instagram, voti alti".

ALBERTO DANDOLO

Con la showgirl ha capito sin da subito che avrebbe messo la testa a posto: "Sono maturato. Difficile spiegare come ci si accorge di essere pronti per una relazione fissa e i figli. Semplicemente, con Coco sto bene. Non ho bisogno di niente" ha spiegato, raccontando che è successo tutto "senza sforzo, senza pensare". Dopo tre mesi dal fidanzamento avevano già deciso di fare un figlio, da allora sono passati cinque anni e "eccoci qui".

