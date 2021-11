PAOLA FERRARI SEI TUTTI NOI! - LA GIORNALISTA RAI MENA DURO SU DAZN A "UN GIORNO DA PECORA": "È GRAVISSIMO CHE SI CAMBINO DEI CONTRATTI IN CORSO. NON AMO DAZN COME TANTI ITALIANI, L'ALTRA SERA STAVO VEDENDO IL DERBY MILANESE E SULLA TELEVISIONE HO AVUTO PROBLEMI GROSSI, L'HO DETTO ANCHE AL MIO AMICO PARDO. DILETTA LEOTTA? NON È MAI STATA DAVVERO CON CAN YAMAN, HA UN FIDANZATO NEL MONDO DELLO SPORT…"

1 - PAOLA FERRARI: CASO DEVICE DAZN? GRAVISSIMO CAMBIAMENTO CONTRATTI IN CORSO

Da "Un Giorno da Pecora"

paola ferrari foto di bacco

Il caso dei device su Dazn? “Trovo gravissimo, in generale, che si cambino dei contratti in corso. Non amo Dazn come tanti italiani, l'altra sera stavo vedendo il derby e sulla televisione ho avuto problemi grossi, l'ho detto anche al mio amico Pardo, a cui ho spiegato che l'avevo dovuto vedere sull'iPad. È una scelta inopportuna in questo momento, potevano aspettare”.

A parlare, ospite di Rai Radio1, a Un Giorno da Pecora, è la giornalista e conduttrice Paola Ferrari. Il volto di punta di Dazn è quello della sua "amica" Diletta Leotta... "L'ho vista l'altra sera con un look molto accattivante a San Siro, era molto carina”.

la squadra di dazn 6

Recentemente si è lasciata col suo fidanzato, Can Yaman. “Ma col turco non c'è mai stata la Leotta, lei ha altri amori che magari non dice”. Lei come fa a saperlo? “E certo che lo so, ma non posso dire di più...”. Sta con un modello? “Acqua, acqua...”. Ci può dire quale mestiere farebbe il fidanzato della Leotta? “Diciamo solo che non è nella moda ma nello sport...”

