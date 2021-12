11 dic 2021 18:59

PAOLO SORRENTINO A NEW YORK: PROFUMO DI OSCAR E ODOR DI POLPETTE DI CASA MONDA - CARLO ROSSELLA SPIFFERA IL PARTY A CASA DI ANTONIO MONDA, A DUE PASSI DA CENTRAL PARK, IN ONORE DEL REGISTA: “CON LUI, AL TAVOLO, ROBERT DE NIRO CON IL FIGLIO, JULIAN, MARINA ABRAMOVIC, JULIAN SCHNABEL, I COEN, JULIE TAYMOR, DANIEL MENDELSOHN, ISABELLA ROSSELLINI, FRANCESCO E ALBA CLEMENTE, BENNETT MILLER, PATTI LUPONE, JOHN TURTURRO, GAY TALESE, JAKE GYLLENHAAL, JULIE MEHRETU, CHAZZ PALMINTERI. INFERMIERA IN CASA CON TAMPONI PER TUTTI, TRA GLI ADDOBBI FLOREALI…”