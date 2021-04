21 apr 2021 20:11

IL PAP'OCCHIO DI ELISA - PRESO UN PACCO DI SOLDI PER SVACANZARE ALL'''ISOLA DEI FAMOSI", LA ISOARDI TORNA E FRIGNA, VINCENDO LO "STI CAZZI!" DEL GIORNO: "HO DOVUTO RITIRARMI PER IL PROBLEMA ALL’OCCHIO... IN QUEL MESE HO IMPARATO CHE SI PUÒ FARE A MENO DEL SUPERFLUO, MA DEI SENTIMENTI NO, QUELLI LI SOGNAVO IN OGNI SINGOLO MOMENTO" - ORA IL FUTURO DELL'EX LADY SALVINI È A MEDIASET...