PARA BAILAR LUBAMBA! “VOGLIO CHE SI SAPPIA CHE, NONOSTANTE IO SIA SEMPRE STATA CONSIDERATA UNA DONNA LIBIDINOSA E VOGLIOSA, NON È VERO” - SYLVIE LUBAMBA PROCEDE ALLA SUA FATICOSA “REVIRGINATION”: “È DALL’ESTATE 2014 CHE NON HO RAPPORTI CON UN UOMO. ATTUALMENTE VIVO IN UNO STATO DI GRAZIA. IL RIFIUTO DI COPULARE, SI RISOLVERÀ CON L’INCONTRO DEL GRANDE AMORE. L’ESPERIENZA IN CARCERE MI HA SEGNATO”

Mattia Pagliarulo per Dagospia

sylvie lubamba 5

Esplosiva, esagerata, straripante: lei è Sylvie Lubamba la bombastica showgirl “tosco-congolese” che ha fatto della sua simpatia, delle sue forme burrose e della sua risata contagiosa le sue caratteristiche principali.

Sylvie è stata la prima miss di colore a partecipare al noto concorso “Miss Italia” entrando alla kermesse per aver vinto il titolo di Miss Toscana 1992, successivamente è apparsa accanto a Pippo Baudo nello spot di una nota marca di caffè per poi entrare a far parte del cast di “Guida al Campionato”.

sylvie lubamba 9

Ma il suo momento di maggior successo lo ha ottenuto nel 2004, lanciata da Piero Chiambretti all’interno del suo show “Markette”. Il successo poi è andato man mano a sbiadirsi pur rimanendo però ben impressa nelle menti dei fruitori di televisione che la ricordano con affetto e simpatia.

sylvie lubamba 14

Nel 2014 è stata arrestata per utilizzo indebito di carte di credito ed è rimasta in carcere per quasi tre anni e mezzo. In questa intervista a ruota libera affrontiamo vari temi: il carcere, il sesso, le proposte indecenti, i sogni, la sua simpatia per Matteo Salvini, la voglia di maternità e non solo; scopriamo insieme chi è la nuova Sylvie!

D. Sylvie è da un po’ che non si vede in televisione, è una sua scelta?

R. Dopo aver fatto molta televisione, a quasi quarantanove anni ho avvertito l'esigenza di selezionare con più cura ed attenzione i miei passaggi e le mie ospitate televisive.

sylvie lubamba 18

Ho iniziato il 2021, ospite di un programma esilarante, originale, molto interessante e divertente intitolato ‘Pigiama Rave’ condotto da Saverio Raimondo in onda su Rai4.

D. Nel frattempo conduce due trasmissioni radiofoniche, scrive per il settimanale “Adesso” ed è uscito da pochi giorni il suo libro, ci parli di queste novità.

R. Si, attualmente conduco due format on air il lunedì pomeriggio con “La Poliziotta e la Galeotta” insieme a Viviana Bazzani e il sabato pomeriggio “Lockdown Confinamento Aperto” con Fabiola Mancini su Radio For Music Tv a Torino; la radio mi ha conquistata ed il continuo rapporto col pubblico è al quanto stimolante e sorprendente.

sylvie lubamba 4

Poi sempre con Viviana Bazzani curo una rubrica settimanale per il giornale “Adesso” diretto da Luca Arnaù denominata anch’essa “La Poliziotta e la Galeotta”. Viviana è un ex agente di polizia ed io un ex detenuta. È uscita la mia biografia edita da Pathos Edizioni scritta con Pee Gee Daniel intitolata “Lubamba - la mia libertà oltre lo sbaglio e le sbarre”.

D. Di cosa parla questo suo libro?

R. È la mia biografia, la definisco straripante proprio come me, colma di episodi inediti, tristi e felici. Parlo dei ricordi di una bambina cresciuta in una famiglia africana nell’Italia degli anni ottanta, della condanna di mio padre per omicidio, dei miei studi, dei quartieri degradati, del concorso di Miss Italia, delle foto che fecero scandalo, della carriera cinematografica e televisiva e della galera fino ad arrivare all’incontro col Santo Padre. Racconto di come è facile nella vita sbagliare, perdersi, pagarne il prezzo, cambiare e ricominciare.

sylvie lubamba 13

D. I tre anni e quattro mesi in carcere l’hanno cambiata o si sente sempre la stessa Sylvie? Penso che la lavanda dei piedi che le ha fatto Papa Francesco l’abbia segnata.

R. L'esperienza in carcere mi ha mutata profondamente come è normale che sia...è cambiata la mia scala di valori e di principi. L'incontro con Papa Francesco mi ha rivoluzionato la vita.

D. Il sesso in ambienti di detenzione carceraria è spesso un tabù, lei come l’ha vissuto per quasi tre anni e mezzo?

R. Premetto che una delle regole da rispettare in carcere è quella di non raccontare cosa accade all’interno ed io continuerò ad osservarla. La detenzione è stata talmente dolorosa e ho sofferto talmente tanto che ne il sesso ne tanto meno l’autoerotismo mi sono mai passati nemmeno per l’ anticamera del cervello, erano e sono pensieri inesistenti.

sylvie lubamba e papa francesco

D. Sylvie è vero che vive in castità da parecchio tempo o è solo una trovata pubblicitaria?

R. Confermo che è l’assoluta verità! È dall’estate 2014 che non ho rapporti con un uomo.

Attualmente vivo in uno stato di grazia. I piaceri della carne per il momento non sono una priorità.

D. Nella sua carriera ha mai ricevuto proposte indecenti da uomini potenti e facoltosi ?

R. Si certo, ho ricevuto e continuo a ricevere proposte da uomini facoltosi in cambio di una nottata di sesso smodato. Voglio che si sappia che Sylvie Lubamba, nonostante nell'immaginario collettivo sia sempre stata considerata una donna libidinosa e vogliosa, è il contrario di ciò che appare. Oggi più che mai, detesto ogni forma di contatto fisico.

sylvie lubamba 2

Auspico che questa lunghissima fase di rifiuto di copulare, si risolverà con l’incontro del grande amore.

D. Che rapporto ha con il denaro?

R. Il mio rapporto con il denaro è sempre stato disinvolto, mai stata parsimoniosa...Le persone attaccate ai quattrini sono avare pure sentimentalmente.

sylvie lubamba 12

D. Mesi fa ha fatto sapere di essere in condizioni economiche precarie, per tanto di aver chiesto ed ottenuto il reddito di cittadinanza e di essere in graduatoria per una casa popolare a Milano, a che punto sono le cose?

R. Confermo che percepisco il reddito di cittadinanza da un anno, con il quale però non mi mantengo, ma mi consente di offrire un sostegno ai miei congiunti. Per quanto riguarda la richiesta di abitazione, presso l’Istituto autonomo case popolari, sono ancora in attesa di assegnazione di un miniappartamento, nel frattempo sono ospite di mia madre a Milano.

sylvie lubamba e matteo salvini

D. La foto che qualche anno fa fece con Matteo Salvini ad un comizio della Lega scatenò non poche polemiche, cosa pensa di lui e del suo partito?

R. Salvini è disponibile e gentile, talvolta non viene del tutto compreso.

D. Come vede il suo futuro nel mondo dello spettacolo? Cosa le piacerebbe fare?

R. A breve sull’emittente televisiva GRP, riprenderà la seconda edizione del mio salotto televisivo 'Noi Donne'. Amando molto la musica, mi piacerebbe condurre una trasmissione canora.

sylvie lubamba 1

D. Lo scorso anno un autorevole settimanale la dava quasi per certa all’ Isola dei Famosi di Ilary Blasi, ci sono probabilità di vederla naufragare in Honduras il prossimo mese?

R. Non sono interessata a partecipare all’Isola e al momento non ci sono contatti ne tanto meno trattative in corso. Sarei molto più interessata a partecipare al Grande Fratello Vip.

sylvie lubamba 7

D. A chi sente di dire grazie ?

R. Ringrazio la mia mamma per il sostegno morale, nel bene e nel male, i miei nipoti e le persone che mi sono state accanto nei momenti brutti. Molte persone appena sono stata arrestata sono sparite. Un grazie particolare a Barbara d’Urso che mi ha ospitato nei suoi salotti televisivi, a Maurizio Mosca per i suoi utili consigli lavorativi, a Piero Chiambretti per la chance lavorativa unica e indimenticabile che mi ha regalato.

sylvie lubamba e piero chiambretti

D. Sente il desiderio di sposarsi, costruire una famiglia e diventare mamma?

R. Credo nel matrimonio e mi piacerebbe molto diventare mamma entro i cinquant’anni.

D. Cosa si augura Sylvie per il 2021?

R. Diventare mamma!

sylvie lubamba 6 sylvie lubamba 17 sylvie lubamba 11 sylvie lubamba 19 il verbale della guardia di finanza a sylvie lubamba in quarantena sylvie lubamba Sylvie Lubamba sylvie lubamba sylvie lubamba 6 sylvie lubamba sylvie lubamba 11 sylvie lubamba 4 sylvie lubamba sylvie lubamba 20