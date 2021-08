IL PARADISO DEI PIPPAROLI – BARBARA COSTA IN LODE DI “SUPERZETA”, IL FORUM SULLA PORNOGRAFIA PIÙ LONGEVO D’ITALIA: “NON CI SIETE MAI ENTRATI? BUGIARDI, NON VI CREDO! IN 20 ANNI DI GLORIA SI È AMPLIATO, E HA DIVAGATO SU ALTRI ARGOMENTI” – “SU CHI SI SONO "APPLICATI" TANTI ITALIANI? SU ANGELA CAVAGNA, SU MOANA POZZI, SOPRATTUTTO SU SABRINA SALERNOREGINA DI TOPIC MAI TRADITA: FEDELMENTE SEGUITA, SOGNATA E POSTATA. “OGGI A 53 ANNI MI PIACE DI PIÙ CHE A 20, MI CI…” – VIDEO

Barbara Costa per Dagospia

“Per chi avete consumato più sperma?”. Tanti auguri (in ritardo, accidenti!) a "Superzeta", il forum sulla pornografia più longevo e famoso d’Italia. Come, non lo conoscete? Non ci siete mai entrati? Neanche un giretto esterno? Bugiardi, non vi credo!

Superzeta è il forum dei forum, nato 20 anni fa, quando i forum poco c’erano, e non c’erano Facebook, YouTube, Twitter, figurarsi Instagram e TikTok, c’era sì Google ma da soli 2 anni, e se lì sopra vi cliccavi "porno", usciva pure Superzeta, e il porno che Superzeta spiega e dispiega, producendone un’enciclopedia dal basso democratica e sagace.

superzeta gabriel pontello

Porno di tutti i generi, e modi, e tempi: punto di porno battaglia di Superzeta è "Ifix Tcen Tcen", l’urlo orgasmante del mitico pornostar francese Gabriel Pontello, urlo che esplodeva su "Supersex", fotoromanzo porno del porno cartaceo che fu. E se di Pontello e Supersex non ne sai, te lo dice Superzeta chi è, come e perché! Superzeta nasce dalla mente di un ignoto giornalista di Milano “a stretto contatto col mondo del porno per motivi ludici e professionali”.

A lui il merito di aver dato uno spazio agli italiani pornofili: chiunque può diventar forumista di Superzeta, ognuno su Superzeta può dire la sua, gratis e liberamente, ma non sono accettati sicché bannati cretini, moralisti, e irrispettosi. Il sesso nella sua forma rappresentativa che è la pornografia è il tema principe di Superzeta, in topic che chiunque può aprire, e vi può entrare, partecipare, discutere, immettere materiale e dire, dire, dire.

superzeta martina smeraldi lesbian

E in 20 anni di gloria Superzeta si è ampliato, e ha divagato su argomenti che partono dal porno e abbracciano attualità e vita, dalla politica al calcio, dalla TV ai social, e tutto quello che un utente vuole e sa (o crede di) e si prende la responsabilità di postare.

La stessa pornografia produce topic su topic, aperti e chiusi e poi riaperti da un numero esorbitante di forumisti, una moltitudine di uomini (e donne) dietro i nickname aventi vite, e identità e professioni le più varie. Superzeta ha ospitato e ospita anche chat con protagonisti veri del porno vecchi e nuovi, italiani e non, e Giorgio Grandi, Axel Braun, Roberto Malone, sono solo parte di una lunga lista.

superzeta selen 7

Se il porno di oggi e attori e attrici porno di oggi sono in trend, e se Valentina Nappi è superzetizzata fin dai suoi esordi, e fin da allora divide i forumisti in quanto performer pensante e dicente (vedi il topic "Valentina Nappi: caz*i e caz*ate"), e vuoi mettere “le p*mpe che tira Malena!”, ed ecco chi loda Martina Smeraldi “come performer tra le migliori, lei è nata per questo lavoro”, per essere smentito e/o approvato senza che si giunga a un giudizio assoluto, perché su Superzeta funziona così, evviva, sono altresì stracult i topic come quello con cui ho aperto il pezzo: “Su chi hai consumato più sperma?” dà il via a confessioni sincere e inattese.

superzeta sabrina salerno 1

È questa la forza e il bello di Superzeta, forum orgoglioso di se stesso e allergico alle imposture: dove mai c’è chi ti dirà con chi veramente si s*ga, e le sue fantasie più trucide e legittime? Un editore sveglio e con le p*lle dei post di Superzeta potrebbe farne un libro: quale miglior ritratto, quale immagine più sincera della società com’è?

E non come si vorrebbe fosse o come i professoroni belano di sapere e saper spiegare! Vabbè, ma su chi si sono pasticciati tanti italiani? Tantissimi su Angela Cavagna, e su Sophie Marceau “del tempo delle s*ghe”, su Moana Pozzi, “e su Sabrina Salerno no!?”. Ecco, Sabrina Salerno, regina di topic mai tradita: Sabrina è fedelmente seguita, sognata e postata. Diletta Leotta scansate, ogni divetta odierna impari dalla Sabrinona nazionale, le cui presenze in TV e sui social fanno scimunire i sensi.

superzeta carmen russo 2

Sabrina “partiva già bene, ma con gli anni è migliorata”, Sabrina “mia compagna di piaceri solitari”, Sabrina che “oggi a 53 anni mi piace di più che a 20, io mi ci s*go sopra di più ora!!”. Un forumista va all’assalto: “Ma quante p*ppe ci siamo fatti su Boys di Sabrina Salerno!?”, “Io parecchie!!”, “Io su Boys no, ma su lei 'na cifra!”, “E io comprai addirittura Sexy Sabrina '88!”.

Su Superzeta entrano trafelati utenti che chiedono la verità sul porno, su quanti e quali hanno recitato le ex showgirl bombe del sesso, bollori che gelano contro leggende metropolitane.

Nessun porno per la Salerno, nessun porno ma qualche erotico per Carmen Russo, la quale col nome di Carmen Bizet è nel soft "Le porno killers", uscito in versione hard col titolo "Le (porno?) salamandre", e film dove mai la Russo fa scene di sesso esplicito.

superzeta sabrina salerno 3

Film uscito in più versioni, con scene porno aggiunte, dove la Russo non c’è. Allora, tutti sul topic "Il mistero Carmen Russo": la signora ha oggi un fisico eccezionale, ma le tette se le è rifatte, sì o no? C’è chi risponde due volte, chi neanche una e che è eresia pensarlo: “Carmen Russo, mmm che donna, mito adolescenziale, impossibile dimenticare quel c*lo”, chi però posta foto prima e dopo, di quei seni diventati “due dirigibiloni”, e chi chiosa con un bel “ma chi caz*o se ne frega? È una milf da perdere i sensi!”.

Se l’ex pornostar italiano Roberto Malone è da qualche forumista giudicato “un triste figuro, prestato al porno dall’agricoltura”, e se Jenna Jameson, regina del porno anni '90, è attaccata per non aver mai fatto porno estremo, “è una pornostar per famiglie”, tra le più bersagliate c’è lei, Selen, ex pornostar tra le più rimpiante per la sua scelta di smettere, spezzando cuori che si vendicano con topic quali "Le bugie di Selen".

superzeta valentina nappi 2

Ma ve la ricordate “in Concetta Licata, con Ron Jeremy doppiato in un napoletano grezzissimo?”. Non tutti la pensano così: “Quando faceva porno se la tirava come se facesse Shakespeare al Piccolo Teatro. Poi si è illusa di diventare una star del piccolo schermo”.

Selen “negata per il facial”, e se c’è chi posta un sacrosanto “bisogna rispettare le scelte di vita delle persone”, su Superzeta c’è chi non dimentica, fa vedere interviste di Selen che non vuole parlare del suo passato nel porno e, se costretta, lo edulcora.

superzeta valentina nappi 1

Se su Superzeta del porno ci stanno tutti, ci sto pure io, Barbara Costa di Dagospia. Infatti ci sono forumisti che mi dedicano la loro attenzione, leggendo e linkando e commentando i miei pezzi. E io però sono “antipatica”, “una delle cose peggiori di Dagospia”, perché sul porno scrivo “un sacco d’insulsaggini, se venisse qui la faremmo a pezzi”. Peccato. Caro Superzeta, altri 20 anni e più di porno forum. Auguri. Anche da me. Col dito medio alzato.

