IL PARADISO (TOMMASO) ALL’IMPROVVISO – “IL DIVORZIO? NON NE SAPEVAMO NULLA, LA NOTIZIA CI HA SORPRESO" - PARLANO GLI ALTRI DUE MEMBRI DEI “THEGIORNALISTI" DOPO L' ADDIO DEL FRONTMAN: "PRENDIAMO LE DISTANZE ANCHE DALLE MODALITÀ VIA SOCIAL DELL' ANNUNCIO" – INTANTO IL 25 SETTEMBRE TOMMASO PARADISO PUBBLICHERÀ IL SUO PRIMO SINGOLO DA SOLISTA. È IL BRANO SCELTO DA 'NETFLIX' PER... - VIDEO

Carlo Moretti per “la Repubblica”

thegiornalisti 1 thegiornalisti

«Non ne sapevamo nulla». La travagliata separazione dei Thegiornalisti a dieci giorni dal concerto Love al Massimo di fronte ai 40 mila spettatori del Circo Massimo di Roma si arricchisce di un nuovo, polemico capitolo. Il retroscena riguarda i modi e i tempi scelti per comunicare la propria decisione di lasciare da parte di Tommaso Paradiso, l' ormai ex cantante della band romana.

thegiornalisti 2

«Non eravamo a conoscenza delle decisioni prese da Tommaso Paradiso in merito all' improvvisa uscita dai Thegiornalisti », dicono il batterista della band Marco Primavera e il chitarrista Marco Musella. Perché «come da noi affermato prima e subito dopo il concerto del 7 settembre, avevamo più volte esplicitato tutti e tre inter nos la volontà di continuare questo percorso insieme».

paradiso renzi

Ma c' è di più. I due, che hanno già espresso la volontà di portare avanti il progetto Thegiornalisti anche senza il loro ormai ex frontman, e dunque coinvolgendo un altro cantante per il quale si è fatto da più parti il nome del loro collaboratore storico, il tastierista e cantante Leo Pari, non hanno gradito la scelta di Paradiso di comunicare con una story via Instagram la decisione di lasciare: «Prendiamo le distanze anche dalle modalità via social con cui la notizia sia stata comunicata e ce ne scusiamo con il nostro pubblico».

thegiornalisti

Quanto poi ad alcune dichiarazioni concernenti le attività future della band, per i due membri dei Thegiornalisti «non sono mai state autorizzate e sarà cura del nostro management ufficiale, Dino Vitola Editore, rendere note le nostre scelte».

Intantoil, 25 settembre Tommaso Paradiso pubblicherà il suo primo singolo da solista. Si intitola Non avere paura ed è il brano scelto da Netflix per accompagnare il trailer della seconda stagione della serie Baby, disponibile dal 18 ottobre. Scritto da Paradiso e prodotto da Dardust, già tastierista da due anni per i Thegiornalisti, il brano racconta le sensazioni di un amore speciale, il desiderio di proteggere e prendersi cura della persona amata.

tommaso paradiso e i thegiornalisti

Non è la prima volta che il nome di Paradiso viene associato al cinema: a maggio il cantante rivelò che stava lavorando al suo «primo film da regista e sceneggiatore: sarà una commedia romantica, un po' malinconica. Per lavorare al film mi prenderò il tempo che serve, sarà legato al mondo della musica, da lì usciranno alcune canzoni per il prossimo album dei Thegiornalisti, con una che ho già in testa e che sicuramente darà il titolo». Poi l' estate non ha portato consiglio.

leo pari e tommaso paradiso 3 TOMMASO PARADISO THEGIORNALISTI leo pari a sinistra 1 leo pari e tommaso paradiso 2 leo pari 1