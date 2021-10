PARLA QUENTIN TARANTINO - “BAMBI È UN FILM TRAUMATIZZANTE, SONO DOVUTO USCIRE DAL CINEMA. È CRUDELE, NON PUOI SPAVENTARE UN BAMBINO COSÌ” - “HO SEMPRE VOLUTO FARE IL REGISTA. MA PER MOLTO TEMPO MI SONO DETTO: ‘MAH, FINIRÒ IN PRIGIONE’”- SULLA PROMESSA CHE AVREBBE FATTO SOLO DIECI FILM: “MA CHI LO SA! DICIAMO CHE 10 FILM IN 33 ANNI, MI SEMBRA GIÀ UNA BELLA CARRIERA! MI INTERESSAVA IL PROGETTO SU 'STAR TREK', MA DICIAMO CHE NO, NON SARÀ IL MIO ULTIMO FILM” - E FARE UNA SERIE TV?: “POTREBBE SUCCEDERE…” - VIDEO

“Una cosa che dicevo sempre all’inizio della mia carriera di regista è che faccio dei film che “finiscono nel lavandino della cucina” come diciamo noi in America, film non troppo importanti. Ho sempre avuto la sensazione di non riuscire a fare i film che volevo fare.” - Così Quentin Tarantino ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai3.

“Bambi. Un film traumatizzante!”: “Ho visto un sacco di film quando ero giovane, negli anni Settanta: Il Padrino, Dirty Harry... Una volta mi hanno chiesto: ‘c’è qualcosa che ti ha dato fastidio?’ e io ho risposto: ‘si, Bambi.’ Bambi è un film traumatizzante, sono dovuto uscire dal cinema perché non ero pronto all’incendio e a quelle cose che succedevano, è crudele, non puoi spaventare un bambino così. Se avessi saputo che ci sarebbero state delle scene drammatiche come quelle ci sarei andato piano, credevo fosse carino come la locandina, poi improvvisamente muoio tutti, incendio, un caos della miseria. Il film era una cosa pazzesca!”

Sul figlio Leo e il primo film di papà: “Insieme abbiamo guardato Cattivissimo Me 2. Questo è il suo primo film e io volevo godermelo con lui, lo voglio ricordare. In quei primi 25 minuti in cui abbiamo guardato il film insieme, Leo era sul divano con me assolutamente preso, poi ha iniziato ad andare a frugare nel suo scatolone dei giocattoli ma guardava lo schermo, non l’ha mollato con gli occhi. Io lo guardavo da dietro il divano, perché se n’era andato là dietro, e si muoveva ma il film lo “prendeva bene”. Conoscerà i miei film e vedremo cosa gli interesserà di più, se fossi in lui però sceglierei Kill Bill!”

Commesso in una videoteca “un lavoro fantastico”: “Era fantastico come lavoro, è l’unico lavoro che ho fatto finché non sono diventato regista. Sono stato lì 5 anni e mi sono fatto un sacco di amici, uno ha lavorato con me in questo stesso negozio, Roger Avary, avevamo vent’anni. Abbiamo passato dei bei momenti lì.”

Sull’incontro “di pugilato” con Bob Dylan: “...mi allenavo in una palestra che era di proprietà di Bob Dylan e il mio istruttore mi ha detto: ‘perché non fai la controfigura con Bob?’. Non è che gli davo i pugni, le prendevo da lui! Doveva allenarsi su di me, ma quando non teneva la posizione giusta gli mollavo io un pugno. Nessuno era violento nei confronti dell’altro, io stavo lì per prenderle, dovevo fare in modo che imparasse le posizioni giuste ma se lui sbagliava allora si, gli tiravo un pugno! Ma quando mi prendeva continuavo a dirgli ‘bravo, bravo hai fatto bene!’”

“Ho sempre voluto fare il regista”: “Devo dire che per molto tempo, da ragazzino mi sono detto: ‘mah, finirò in prigione’. Ho sempre pensato che sarei stato coinvolto in qualche tipo di reato, niente di terribile come omicidi o cose di questo genere, cose di altro tipo, ma ci ho pensato. Ho sempre voluto fare il regista, però volevo fare anche l’attore perché quando vai al cinema la prima cosa che vedi sono gli attori e io volevo essere come loro. Poi a un certo punto mi sono reso conto che per essere un attore amavo troppo i film. Volevo fare i miei film, non recitare in quelli degli altri. Anche quando volevo fare l’attore, i miei eroi erano i registi: attore sì, ma volevo lavorare con quel regista o con quell’altro.”

Sulla promessa che avrebbe fatto solo dieci film: “Potrei cambiare idea, probabilmente no… ma chi lo sa! Diciamo che 10 film, 33 anni, mi sembra già una bella carriera!

E su quale sarà l’ultimo: “Mi interessava [il progetto su Star Trek] e ne abbiamo anche parlato, abbiamo lavorato su un copione che era una mia idea, magari lo faranno perché il copione è bello, ma diciamo che no, non sarà il mio ultimo film. Sono un grande fan di William Shatner, da quando ero bambino.”

E fare una serie TV?: “Potrebbe succedere, avevo un po’ di idee però dobbiamo aspettare ancora un po’ perché ho scritto anche una commedia e vorrei realizzarla.”

