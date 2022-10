10 ott 2022 15:18

PARLATECI DI CROZZA! – NELL’ERA DELL’INDIGNAZIONE PERMANENTE, IL MONOLOGO DEL COMICO CONTRO ZELENSKY È PASSATO PRATICAMENTE INOSSERVATO. EPPURE NE HA DETTE UN BEL PO’ PER SCATENARE GLI STRALI DEGLI INDIGNADOS IN SERVIZIO PERMANENTE. HA DATO AL PRESIDENTE UCRAINO DELL’INVASATO E A BIDEN DELL’IMBALSAMATO INFOIATO – EPPURE, IL NULLA, PER UN MOTIVO SEMPLICE: “FRATELLI DI CROZZA”, SUL NOVE, FA BUONI ASCOLTI MA NON HA ALCUN RISALTO MEDIATICO (E LE IMITAZIONI SEMPRE UGUALI DA 15 ANNI NON FANNO PIÙ RIDERE)