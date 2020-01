8 gen 2020 13:24

PARTE BENE ''LA PUPA E IL SECCHIONE'' (13,1%) CONTRO IL FILM DI RAI1 (15,4%) - MALE ''IL MOLO ROSSO 2'' (3,3%) - BERLINGUER (6%) A UN SOFFIO DA FLORIS (6,2%) - GIORDANO (5,4%) - LO SPIN-OFF DELLE IENE (''IENEYEH'') PARTE DAL 2,4% NEL PRESERALE PIÙ 9,6% IN SECONDA SERATA - MORENO (4,3%), PALOMBA (5,1-4,8%), GRUBER (6,3%) - 6 MILIONI PER AMADEUS (22,5%) VS 'STRISCIA' (18,3%) - E.DANIELE (20,6-15,8%) - 'FORUM (17,2%), ISOARDI (13,7%) - 'UOMINI E DONNE' RIPARTE CON UN ASCOLTO MONSTRE: 3,3 MILIONI - BRU-NEO (9,6%)