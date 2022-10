È PARTITA IVA – DOPO AVER DATO DELLA “TROIA” A SELVAGGIA LUCARELLI, IVA ZANICCHI SI È CONCESSA UN ALTRO SCIVOLONE – OSPITE DI “VERISSIMO”, LA CANTANTE HA PARLATO DEL COMPAGNO: “IO E FAUSTO SIAMO FIDANZATI DA 33 ANNI, A LUI SI ALZA LA PRESSIONE, IL COLESTEROLO... INSOMMA, SI ALZA TUTTO TRANNE CHE QUELLO CHE SI DEVE ALZARE…” – VIDEO

Da www.liberoquotidiano.it

IVA ZANICCHI A VERISSIMO

"Iva Zanicchi cintura nera di doppi sensi e polemiche". La presenta così Striscia la Notizia la cantante da giorni nell'occhio del ciclone per aver dato della "tr***" a Selvaggia Lucarelli. Eppure, come ricorda la trasmissione di Canale 5, la Zanicchi non è nuova a scivoloni di questo tipo. Basta pensare alla sua battuta sul palco di Sanremo, quando di fronte a Gianluca Gori, in arte Drusilla Foer, disse: "Lei ha anche qualcosa in più di me rispetto all'altezza".

iva zanicchi Fausto Pinna

E ancora, l'uscita nello studio di Verissimo: "Ho tre pesci, cinque uccelli...". Poi sempre da Silvia Toffanin: "Io e Fausto fidanzati da 33 anni, a lui si alza la pressione, il colesterolo... Insomma, si alza tutto tranne che quello che si deve alzare". Infine un altra battuta fuori dai denti: "La mia nipotina mi ha detto che non riesce a immaginarsi che faccio sesso con Fausto. Io le ho risposto: 'Beata te, io non riesco neanche a ricordarmelo'". Insomma, la Zanicchi è davvero maestra di gaffe e doppi sensi tutt'altro che velati.

