IL PARTITO DEGLI ARTISTI DA’ UN’ALTRA BOTTA ALLA MELONI: DOPO ELODIE, GIORGIA IN CAMPO CONTRO LA "DUCETTA" – “ANCHE IO SONO GIORGIA MA NON ROMPO I COGLIONI A NESSUNO” - LA REPLICA DELLA LEADER DI FRATELLI D’ITALIA: “TROVO CHE LA VOCE DI GIORGIA SIA STRAORDINARIA. MA SE NON MI PIACESSE LA SUA MUSICA, NON AVREI BISOGNO DI INSULTARLA”

Alice Scaglioni per corriere.it

giorgia todrani

Nelle scorse ore Instagram è stato teatro di un botta e risposta l’artista e la leader di Fratelli d’Italia (partito che, stando ai sondaggi più recenti, sembrerebbe avviato verso una vittoria alle prossime elezioni politiche del 25 settembre).

A dare il via al battibecco è stata la cantante, che ha condiviso nelle Storie un meme che giocava con l’omonimia tra le due e il tormentone «Io sono Giorgia», creato dai due dj milanesi MEM & J dopo un intervento di Meloni e diventato virale.

giorgia meloni foto di bacco (3)

Non è mancata la risposta della leader di Fratelli d’Italia. Sempre nelle Storie del suo profilo su Instagram, Meloni ha condiviso uno screen del post di Giorgia, insieme a questa frase: «Trovo che la voce di Giorgia sia straordinaria. La ascolto volentieri, da sempre, senza essere costretta a farlo. Così come lei non è costretta ad ascoltare me se non le piaccio. È la democrazia, funziona così ed è bella per questo. Ma su una cosa io e l’artista siamo sicuramente diverse: se a me non piacesse la sua musica o la sua voce, io non avrei bisogno di insultarla».

