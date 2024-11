È PARTITO IL BOICOTTAGGIO CONTRO MUSK – IL “GUARDIAN”, STORICA TESTATA DELLA SINISTRA BRITANNICA, NON PUBBLICHERÀ PIÙ CONTENUTI SU X, IL SOCIAL DI PROPRIETÀ DEL MILIARDARIO APPENA NOMINATO DA TRUMP NELLA SUA AMMINISTRAZIONE - IL GIORNALE DENUNCIA “I CONTENUTI SPESSO INQUIETANTI” CHE VENGONO DIFFUSI SULLA PIATTAFORMA – LA REPLICA DI MUSK: “UNA VILE MACCHINA DI PROPAGANDA” – ANCHE ELIO E LE STORIE TESTE ABBANDONANO IL SOCIAL: “ORMAI È SIMILE A UNA CLOACA, MUSK È UN PERICOLO PER LA DEMOCRAZIA...”

(Adnkronos) – Il Guardian, storica testata della sinistra britannica, ha annunciato che non pubblicherà più contenuti su X, il social di proprietà di Elon Musk. In un messaggio rivolto ai lettori, il giornale - che conta più di 80 account e circa 27 milioni di follower - ha spiegato che i vantaggi di essere sulla piattaforma sono superati dagli aspetti negativi, citando i "contenuti spesso inquietanti" che vengono diffusi.

"È qualcosa che stavamo prendendo in considerazione da un po' di tempo, dati i contenuti spesso inquietanti promossi o trovati sulla piattaforma, tra cui teorie cospirative di estrema destra e razzismo", ha affermato il Guardian, precisando che la campagna elettorale statunitense è "servita solo a sottolineare ciò che ritenevamo da molto tempo: che X è una piattaforma mediatica tossica e che il suo proprietario, Elon Musk, è stato in grado di usare la sua influenza per plasmare il discorso politico". "Sono una laboriosamente vile macchina di propaganda", ha replicato Musk.

(ANSA) - Nuovo addio a X nel mondo della musica dopo le parole di Elon Musk. "Abbiamo deciso di chiudere il nostro profilo su X, ormai sempre più simile a una cloaca - si legge sul profilo di Elio e Le Storie Tese -. Riteniamo Elon Musk un pericolo per la democrazia e la libertà e non abbiamo intenzione di continuare a far parte di una piattaforma di cui è proprietario e che utilizza spudoratamente per la sua orribile propaganda. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno seguito negli anni: ce ne andiamo e vi invitiamo a fare lo stesso. Potrete continuare a trovarci sul nostro sito e sugli altri social".

