PASQUA DA CRISTIANO – CHE SORPRESA: MALGIOGLIO USA “GRINDR”! LA PROVA SU TWITTER: LA MALGY CONDIVIDE UN ARTICOLO DI COSTANZO SU LIBERO, SULLO SCREEN SI VEDE LA FRECCETTA PER TORNARE ALL’APP E LA SONCINI LO BECCA SUBITO – DOMANDA: CHI È CHE GLI HA LINKATO IL PEZZO TRAMITE L’APPLICAZIONE PER INCONTRI GAY?

Adoro la freccetta in alto a sinistra, quella con cui torni all’app precedente (da cui presumibilmente ti arriva l’allegato), cioè Grindr. https://t.co/7njgX9kg6X — Guia Soncini (@lasoncini) 20 aprile 2019

Da www.ilgazzettino.it

CRISTIANO MALGIOGLIO CON IL KILT

Cristiano Malgioglio cavalca il grande successo dell'ultimo periodo e i tanti riconoscimenti. Ospite in diversi programmi televisivi, a cui riesce a dare ironia e a renderli virali, ora è pronto per lanciarsi anche nella nuova avventura canora insieme a Barbara D'Urso che per l'occasione canterà di nuovo "Dolce amaro".

CRISTIANO MALGIOGLIO GRINDR

A complimentarsi con il cantautore anche Maurizio Costanzo, che su Libero ha dedicato un pezzo proprio a Malgioglio, elogiando le sue qualità come ospite televisivo. Malgioglio ha pubblicato lo screenshot dell’articolo sulla sua pagina Twitter, ma non è sfuggito un dettaglio. In alto a sinistra compare la scritta Grindr, la celebre app per incontri gay, che stando all'immagine sarebbe aperta in un'altra pagina.

GUIA SONCINI SELFIE

A notare il dettaglio è una giornalista che commenta «Adoro la freccetta in alto a sinistra, quella con cui torni all’app precedente (da cui presumibilmente ti arriva l’allegato), cioè Grindr». Malgioglio è alla ricerca dell'anima gemella? O forse lo screen proviene da un altro cellulare?

malgioglio cr4 cristiano ronaldo malgioglio meme scazzo cantini, luxuria e malgioglio a cr4 7 GUIA SONCINI scazzo cantini, luxuria e malgioglio a cr4 6 CRISTIANO MALGIOGLIO