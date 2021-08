IL PASSATO TI TRAPASSA - MIKE RICHARDS, IL PRESENTATORE TELEVISIVO CHE HA SOSTITUITO IL LEGENDARIO ALEX TREBEK ALLA CONDUZIONE DEL QUIZ TELEVISIVO “JEOPARDY”, ANNUNCIA LE SUE DIMISSIONI DOPO SOLO UNA SETTIMANA – IL MOTIVO? ALCUNI COMMENTI SESSISTI FATTI IN UN PODCAST ANNI FA…

mike richards jeopardy 3

Dal “Corriere della Sera”

Una settimana dopo essere stato scelto per condurre la 38esima stagione del popolare quiz televisivo Jeopardy! , Mike Richards ha annunciato ieri le proprie dimissioni. Alcuni commenti sessisti fatti in un podcast anni fa gli sono costati il posto che per le prime 37 stagioni era stato di Alex Trebek, morto a novembre. Richards resterà produttore dello show, ruolo che ricopre dal 2020.

