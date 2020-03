13 mar 2020 13:23

LA PASSIONE DEI VENETI PER I “PIPISTREI” - MARCO GIUSTI: “SVELATO FINALMENTE DA DOVE NASCE LA BATTUTA DI LUCA ZAIA SUI TOPI VIVI, I CINESI, I VENETI… CI VOLEVA TATTI SANGUINETI CHE MI HA CONSIGLIATO DI RILEGGERE LE PAGINE DEL SUO STORICO LIBRO SU RODOLFO SONEGO, “IL CERVELLO DI ALBERTO SORDI”, PER CAPIRE LA DIMESTICHEZZA CHE HANNO I VENETI PER TOPI E PIPISTRELLI…”