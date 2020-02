PD-M5S: E’ GUERRA ANCHE SULLO SPORT – L’EX MINISTRO LOTTI ALL'ATTACCO DI SPADAFORA: “CHI È IL VERO TITOLARE DELLO SPORT, LUI O ANCORA GIORGETTI?” – “LAMPADINA”, EX BRACCIO DESTRO DI RENZI, SEMPRE AL FIANCO DI MALAGO', ACCUSA IL MINISTRO DI "VARARE, SENZA CONSULTARE NESSUNO, I DECRETI ATTUATIVI" DELLA RIFORMA GIORGETTI: "SPADAFORA CORREGGA LE STORTURE, A PARTIRE DALLA LEGGE OLIMPICA OGGI IN CDM”

Da “il Giornale”

Non solo giustizia: Pd e Cinque Stelle sono ai ferri corti anche sullo Sport. Il dem Luca Lotti va all' attacco del ministro grillino Spadafora: «Chi è il vero titolare dello sport, lui o ancora Giorgetti?», chiede polemico. L' accusa è pesante: Spadafora, dice l' ex ministro dem dello Sport, sta varando, senza consultare nessuno, i decreti attuativi della riforma Giorgetti con la quale, accusa, «la politica mette pesantemente le mani nello Sport, condizionandone le scelte».

E aggiunge: «Ritengo necessario che ci sia al più presto un cambio di passo, affinchè sia chiaro che la delega dello sport non è più nelle mani della Lega, ma di un nuovo ministro e di una nuova maggioranza». Spadafora «corregga le storture, a partire dalla Legge olimpica oggi in Cdm». E a chi accusa il Pd di essere «appiattito» sui Cinque Stelle dice: «Per quanto mi riguarda il Pd non può più accettare che si facciano scelte unilaterali».

