PE’ FA LA DOMENICA MENO AMARA, C’E’ SEMPRE LA ZIA MARA – BUFERA SU ZUCCHERO CHE RICORDA UN'ANTICA E RUSPANTE LEGGE DEL ROCK’N’ROLL: “SE È SECCO FUMALO, SE È LIQUIDO BEVILO E SE È BIONDA CARICALA SUL FURGONE". LA REAZIONE DELLA VENIER TRA LE RISATE: "CARICAMI DOVE VUOI!...” – IL BALLO DI MARA CON IL CARTONATO DEL CANTANTE SCATENA I TWITTAROLI

Momenti di poesia "trash" a Domenica In su Rai1, Mara Venier ospita Zucchero, e non potendolo abbracciare fisicamente decide di abbracciare un cartonato ad altezza naturale. Il popolo di Twitter che ogni domenica segue in trepidante attesa (di commentare) il salottino di Zia Mara esplode. Spopolano battute come questa: "Quanto stai soffrendo il lockdown in una scala da 0 a Mara Venier che balla col cartonato di Zucchero?".

Momento clou, però, quando il sempre imprevedibile bluesman emiliano snocciola un ruspante modo di dire dell'ambiente musicale: "Se è secco fumalo, se è liquido bevilo e se è bionda caricala sul furgone". Reazione della biondissima Mara? "Caricami dove vuoi!", con una delle sue classiche risatone. E i telespettatori a casa rimangono un po' perplessi.

