28 ott 2021 08:50

PECCATI DI GOLINO - L'ATTRICE A "OGGI" RACCONTA COME SI STA RIMETTENDO IN FORMA A PALAZZO FIUGGI, NON LONTANO DA ROMA: "PRIMA BEVEVO DUE BICCHIERI DI VINO A CENA, FUMANDOCI DOPO LA SIGARETTA, POI MANGIANDO MAGARI UN PEZZETTO DI SALAME O IL PANE CON IL FORMAGGIO. HO SENTITO IL BISOGNO DI RESETTARMI, NUTRENDOMI DI COSE BUONISSIME PREPARATE DA UN GRANDE CHEF COME HEINZ BECK. ORA MI CURO, MA PRETENDERE DI SEMBRARE VENT’ANNI PIÙ GIOVANE È RIDICOLO!"