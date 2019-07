INTRODUCING POCKET SINS

POCKET JOHNNY E KISSA SINS:

POCKET TEASE

Barbara Costa per Dagospia

Lei è stuzzicante e peccaminosa, come i suoi due nomi d’arte, e poi è particolare perché è piccola piccola, ideale per passatempi segreti, inconfessabili, "tascabili": Pocket Tease, o Pocket Sins, digita questi nomi sui siti porno, e ti apparirà un vero tesorino. Spinner, teen, exotic, latina, Pocket è presente in più categorie, ma dei suoi video trovi poco, e per un semplice motivo: la ragazza è agli inizi, ha girato appena a una decina di titoli. Nell’ambiente hard l’hanno soprannominata "petardo", e lei è un’esplosione di sensualità e sconcezze, ma anche una persona che ha ambizione e idee chiare su dove arrivare e cosa fare.

Nata a New York, diplomata alla "Frank Sinatra School of the Arts", Pocket ha sangue portoricano e peruviano nelle vene, un miscuglio che le ha donato quel colore di pelle dorato, insieme a zigomi e occhi da cerbiatta che uccidono. 44 chili, 150 centimetri per un corpo esile, armonioso, colmo di grazia innata, e tutto naturale, compresi quei seni che catturano e ammaliano per la loro generosità. Ma la parte più attirante di questo prodigio è un’altra, sono quei piercing golosamente posati, incastrati come gemme nei capezzoli, nell’ombelico e più giù, a impreziosire vagina e clitoride.

Quanto ci gioca la piccola Pocket con quei piercing, nuda davanti alla webcam soprattutto, perché Pocket è anche cam-girl per siti come "Chaturbate", e non solo: Pocket è una performer di nuova generazione, e come molte sue coetanee esplora più porno-campi insieme, più strade di lavori nell’hard. Per questo la puoi trovare sui social e su siti appositi dove dispiega tutte le sue armi da principessina della "findom", la dominazione finanziaria, feticismo tipicamente online che vede piccoli e grandi eserciti di schiavetti in amore pronti a pagare qualunque cifra per godere alla vista, alla sola e unica vista di una donna che li tiene al guinzaglio psicologicamente, una donna a cui hanno liberamente dato i codici delle loro carte di credito, e il dominio assoluto del loro portafoglio.

La findom è un feticismo particolarissimo e segretissimo che vede uomini – e pochissime donne – che volontariamente si sottopongono a umiliazioni psichiche insieme ad innegabili "rapine" monetarie. Uomini che volontariamente spendono fortune per donne ai loro occhi dee da adorare e servire via cam: sono uomini che provano piacere sessuale a esser soggiogati così, uomini normalissimi dalla doppia vita, schiavi di un piacere mentale assoluto.

Pocket Tease sa come dominare i suoi schiavetti online, li spenna a forza di foto del suo prosperoso e perfetto lato B, appena celato da maliziosi microslip. Lei sa come mandare in porno-sollucchero i suoi feticisti dei piedi, pazzamente felici – almeno a leggerne i commenti – ogni volta che Pocket posta foto degli arrivi Amazon pagati coi soldi dei suoi web amanti prigionieri.

Cresciuta a web e Kim Kardashian, Pocket piace perché scaltra, furba, attenta a quello che più le interessa e serve, e fa specie la sua scelta di pubblicare foto mai ritoccate, dove è senza trucco, e ogni "segno", ombra, imperfezione del suo viso passa in secondo piano. Quello che per altre è da cestinare, ritoccare, è per Pocket di nessuna importanza. Pocket è bisex, si è masturbata la prima volta a 11 anni, ha perso la verginità a 17 “in modo veloce e deludente!”, ed è così pratica e sveglia da considerare sia la findom che il porno due importanti capitoli della sua vita, seri ed entusiasmanti, ma da chiudere entro i prossimi 5 anni.

La capacità di dominazione di Pocket Tease sfocia nel porno e in video fetish: andatevi a gustare "Devoted To My Feet", un porno dove Pocket, seduta su un trono, fasciata di sexy, baby lingerie, schiavizza un uomo fino a sfinirne i sensi, e gode e si diverte a piegarlo nelle posizioni più umilianti e indecenti: degradazioni, dileggi, frustini, catene, museruole, tutto è lecito nella porno-dominazione, dove gli utenti al di là dello schermo cercano e godono e "vengono" grazie al piacere onanistico che questi video gli scatenano.

Non mi rimane che svelarti il significato dell’altro nome d’arte di Pocket, ovvero quel Sins, che sta a indicare che lei è la "porno-figlia" di Johnny e Kissa Sins, i due pornoattori marito e moglie proprietari del sito "SinsLife.com". A Johnny e Kissa va il merito di aver scoperto Pocket: è stata lei a contattarli, spedendogli un video hard fatto in casa e fatto male: i Sins l’hanno messa alla prova, incastrandola tra i loro due corpi, e bocche, e voglie.

Occorrendo alla ragazza uno pseudonimo, i Sins hanno giocato sul finto-incesto che tanto e sempre attira nel porno: e quindi nei video con Johnny e Kissa, Pocket Sins è presentata quale loro figliastra, ovviamente finta, e per decenza etica, e per anagrafe!

Buon divertimento coi porno e col corpo incendiante di Pocket e, qualora volessi diventare suo schiavetto, zitto con tutti, specie con la tua compagna, e carica carte e portafoglio!

