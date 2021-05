PECHINO AND FRIENDS - ECCO PERCHE' I ZELANTI FUNZIONARI DEL PARTITO COMUNISTA CINESE HANNO TAGLIATO LE SCENE DALLA REUNION DI "FRIENDS" CON LADY GAGA, JUSTIN BIEBER E DELLA BOY BAND SUDCOREANA BTS CONSIDERATI "ARTISTI NEMICI" - LADY GAGA È "COLPEVOLE" DI AVER INCONTRATO IL LEADER TIBETANO DALAI LAMA. JUSTIN BIEBER "REO" DI ESSERE STATO IMMORTALATO IN VISITA A TOKYO AL TEMPIO DOVE SONO CUSTODITE LE CENERI DEI CRIMINALI DI GUERRA GIAPPONESI. E LA BOY BAND SUDCOREANA…

Michelangelo Cocco per il Messaggero

LADY GAGA FRIENDS REUNION 19

Per gli appassionati della Repubblica popolare quella di Friends andata in onda ieri è stata una reunion, una rimpatriata che non dimenticheranno facilmente. I fan di Lady Gaga, Justin Bieber e della boy band sudcoreana BTS sono rimasti esterrefatti quando si sono resi conto che i loro idoli erano spariti dalla puntata trasmessa in Cina. Tagliati di netto, perché in un momento in cui la tensione tra Pechino e l' Occidente è alta come mai negli ultimi decenni, perfino una sit com può finire vittima della censura.

L' episodio speciale di Friends era particolarmente atteso proprio per l' incontro dei protagonisti con star del mondo della musica, ma le piattaforme iQiyi, Youku e Tencent Video sul quale è stato trasmesso, hanno riservato a milioni di ragazzi e ragazze una spiacevole sorpresa.

IQiyi ha eliminato circa sei minuti di trasmissione (su un' ora e tre quarti), Tencent cinque e Youku quattro.

LADY GAGA FRIENDS REUNION 8

Potrebbe trattarsi di un' iniziativa che non è partita dalle autorità centrali, ma semplicemente dai censori delle singole piattaforme, zelanti quanto preoccupati di non lasciar filtrare nessun messaggio negativo, in una fase in cui si celebreranno il centenario del Partito comunista (a luglio), un importante Comitato centrale in autunno e le olimpiadi invernali di Pechino 2022. Occasioni nelle quali le maglie della censura si fanno strettissime.

LADY GAGA FRIENDS REUNION

I TAGLI Ma quale pericolo avrebbe rappresentato la presenza della cantante statunitense, dal suo collega canadese e dalla boy band di Seul? Per quanto riguarda i sei ragazzini sudcoreani, l' anno scorso in Cina i nazionalisti avevano invitato a boicottarli, perché il loro leader, RM, aveva parlato di una «sofferenza condivisa con gli americani» durante la Guerra di Corea, il terribile conflitto che, tra il 1950 e il 1953, contrappose la Cina (intervenuta in difesa dell' alleato nordcoreano), agli Stati uniti, che, respingendo l' avanzata dei nordcoreani, si erano spinti con le truppe a ridosso del confine cinese. Ai BTS è stato riservato un taglio di 13 secondi, nel quale dicevano semplicemente che la sit com ha insegnato loro «alcune cose sulla vita e la vera amicizia».

IL DALAI LAMA Lady Gaga è «colpevole» per le autorità cinesi di un oltraggio ben più grave: nel 2016 incontrò il leader tibetano Dalai Lama. E la pena è stata commisurata a questo più grave «reato»: tagliata interamente Smelly Cat, che Lady Gaga ha cantato e suonato alla chitarra con Lisa Kudrow (una delle star di Friends), seduta su un divano con un coro gospel alle spalle.

lady gaga in friends the reunion 2

E Justin Bieber? Anche la sua colpa è considerata particolarmente grave: nel 2014 la stella canadese del pop fu immortalato in visita a Tokyo al tempio Yasukuni, dove sono custodite le ceneri dei criminali di guerra giapponesi che nel secolo scorso seminarono morte e distruzione durante l' occupazione militare della Cina. Per questo gli è proibito esibirsi nella Repubblica popolare e per questo è stata tagliata la scena in cui Bieber entrava travestito da patata-satellite Spudnik, come Ross di Friends durante la festa di Halloween.

justin bieber

Come che sia, i millennial cinesi non si sono persi d' animo, decisi a recuperare i minuti mancanti. I ragazzi sono ricorsi in massa alle Vpn, software, ufficialmente illegali in Cina, che seppur sempre più colpiti dalle autorità, riescono ancora ad aprire squarci nell' internet cinese. E così alcuni hanno condiviso sui social le scene censurate, altri l' intera puntata di Friends senza tagli, recuperata bucando la Grande muraglia informatica cinese.

bts