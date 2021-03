PELAZZA SULLO STOMACO - "L'INTERVISTA DE "LE IENE" FU VIOLENZA PRIVATA": ECCO PERCHÉ È STATO CONDANNATO A 15 MILA EURO DI PENA PECUNIARA L'INVIATO LUIGI PELAZZA, CHE NEL 2015 INSISTETTE TROPPO NEL FARE DOMANDE ALLA GIORNALISTA GUIA SONCINI - QUEL PIEDE SUL PORTONE D'INGRESSO E IL CORPO MESSO PER BLOCCARE L'ASCENSORE HANNO "FRUSTRATO LA LIBERA DETERMINAZIONE" DELLA DONNA DI NON ESSERE INTERVISTATA NÉ RIPRESA...

Da "il Giornale"

GUIA SONCINI

Guia Soncini non voleva essere intervistata e meno che mai ripresa. Ma l'inviato de «Le Iene», Luigi Pelazza, non la mollava e per questo a febbraio è stato condannato per «violenza privata» a due mesi di reclusione, convertiti in 15.000 euro di pena pecuniaria.

Ora arrivano le motivazioni che spiegano perché l'inviato ha commesso reato il 19 settembre 2015, inseguendo con microfono e cameraman la giornalista fino al portone della palazzina, poi all'interno del condominio per intervistarla sul processo nel quale compariva come imputata per le presunte «foto rubate» a Elisabetta Canalis e George Clooney nel 2010.

GUIA SONCINI

Il giudice della VII sezione penale Maria Angela Vita ha ritenuto che Pelazza «frapponendo il piede tra il montante e il portone d'ingresso» del condominio della Soncini, mentre «continuava a porle domande e a farla riprendere dal cameraman, abbia impedito di fatto» alla persona inseguita «di chiudere la porta d'ingresso, frustrando in tal modo la sua libera determinazione di bloccare l'accesso al giornalista e al cameraman, non gradendo di essere né intervistata né ripresa dalle telecamere» e «frapponendosi con il proprio corpo tra la soglia e la porta dell'ascensore, ha impedito insistentemente» alla donna di chiudere le porte dell'ascensore.

Questo comportamento ha costituito un «mezzo anomalo diretto a esercitare pressione sulla volontà altrui». Inutilmente gli avvocati Stefano Toniolo e Salvatore Pino hanno invocato per l'inviato delle Iene il diritto di cronaca.

