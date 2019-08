PELLE DI RENNA - LUCIA ANNUNZIATA DOVRÀ RINUNCIARE AD ALESSANDRO RENNA, IL REGISTA ESTERNO CHE AVEVA PRETESO PER LA SUA TRASMISSIONE ‘IN MEZZ’ORA’ - I VERTICI DI VIALE MAZZINI HANNO DECISO CHE IL PROGRAMMA VERRÀ FATTO DAL SUO REGISTA STORICO, UN INTERNO, COSÌ COME CHIESTO DA VARI CONSIGLIERI DEL CDA RAI ANCHE PER NON CREARE MALUMORI E UN PERICOLOSO PRECEDENTE..

Dagonews

LUCIA ANNUNZIATA

Lucia Annunziata dovrà rinunciare ad Alessandro Renna, il regista esterno che aveva preteso per la sua trasmissione ‘in mezz’ora’. I vertici di viale Mazzini hanno deciso che il programma verrà fatto dal suo regista storico, un interno, così come chiesto da vari consiglieri del consiglio di amministrazione Rai. Proprio al cda della Rai la Annunziata aveva scritto una lettera spiegando le ragioni per cui voleva Renna.

Una lettera che a quanto pare non è servita. I vertici di Viale Mazzini hanno optato per la soluzione ‘interna’ per non creare malumori nel sindacato interno Rai e per non creare un pericoloso precedente che avrebbe potuto mettere qualsiasi conduttore nelle condizioni di chiedere e pretendere di lavorare con qualunque regista ‘esterno’. Uno scivolone che l’ad Salini, dopo aver scritto una circolare che chiedeva di valorizzare le risorse interne, non poteva permettersi. Lucia almeno per ora resterà senza Renna…

Alessandro Renna