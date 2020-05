PENNE ALL'ARRABBIATA - CAPPELLINI DI 'REPUBBLICA' REPLICA A SCANZI, CHE LO HA DEFINITO ''FIRMETTA MOSCIA CHE AVREMMO BOCCIATO ANCHE NEL GIORNALE UNIVERSITARIO'': ''GUARDA TU SE MI DEVO PRENDERE GLI INSULTI D'UN MINUS COME SCANZI, CANE DA GUARDIA DEL POTERE ("DIFETTO DI CONTE? È SINCERO") CHE SA DI POLITICA COME IO DI ASTROFISICA, CICISBEO DI TRAVAGLIO, UNO LA CUI IDEA DI SCRITTURA BRILLANTE È "SE TIZIO È BRAVO, CICCIOLINA È VERGINE"

Andrea Scanzi su Facebook:

ANDREA SCANZI MODELLO

Anche Gad Lerner lascia Repubblica, dopo il passaggio di proprietà alla holding controllata dalla famiglia Agnelli. Stessa cosa per Enrico Deaglio, una delle persone che più stimo in questo paese. Hanno oscenamente cacciato Verdelli. E Giannini è passato allla Stampa. Nel frattempo la “nuova” Repubblica di Molinari tifa per il governo inciucio, organizza baracconate alla “Coppa Cobram” Fantozzi, fa scrivere in prima pagina Cappellini (una firmetta moscia che avremmo bocciato anche nel giornale universitario) e intervista i morti (“il portavoce di al-Shabaab”).

Io sono cresciuto (anche) con Repubblica. E spesso non sono stato d’accordo con lei, soprattutto negli ultimi anni. Ma ho un rispetto assoluto di firme - con cui spesso mi sono scontrato - come Augias, Serra, Scalfari. E mi mancano come il pane intellettuali vividi come Berselli e Mura. Davvero Repubblica deve ridursi così? Mi piange il cuore.

Guarda tu se mi devo prendere gli insulti d'un minus come @AndreaScanzi, cane da guardia del potere ("Difetto di Conte? È sincero") che sa di politica come io di astrofisica, cicisbeo di Travaglio, uno la cui idea di scrittura brillante è "se Tizio è bravo, Cicciolina è vergine" — Stefano Cappellini (@il_cappellini) May 18, 2020

Stefano Cappellini su Twitter:

stefano cappellini foto di bacco carlo verdelli