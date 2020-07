PENNE GIREVOLI - CARLO TECCE LASCIA “IL FATTO” DI MARCO TRAVAGLIO E PASSA A “L’ESPRESSO” COME INVIATO - AVRA' IL COMPITO DI SOSTITUIRE EMILIANO FITTIPALDI, DIVENTATO VICEDIRETTORE DI “DOMANI”...

CARLO TECCE

Dagonews

Irpino, trentacinque anni, nome di punta del giornale di Marco Travaglio per cui lavora fin dal 2009 e ha firmato numerose inchieste, Carlo Tecce è considerato uno dei giovani più brillanti del giornalismo italiano. Entra a far parte del settimanale Gedi diretto da Marco Damilano come inviato, con il mandato a tutto campo di scrivere inchieste sui poteri italiani: governo, ministeri, società pubbliche, Rai, Vaticano per la versione di carta dell’Espresso e per rafforzare l’offerta digitale.

marco damilano foto di bacco